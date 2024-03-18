Çeşitli suçlardan aranan 36 şüpheliden 10'u tutuklandı

Mardin'de, çeşitli suçlardan aranan ve polis ekiplerince yakalanan 36 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 11-17 Mart tarihleri arasında aranan şahısların yakalanması için bir çalışma başlatıldı. Bu operasyon kapsamında, çeşitli suçlardan arananlar ile kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da aralarında bulunduğu 36 kişi gözaltına alındı.

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekiplerinin yürüttüğü bu operasyonla, Mardin'de hukukun üstünlüğünün sağlanması ve suçluların adalet önüne çıkarılması hedefleniyor. Emniyet güçlerinin suçla mücadeledeki kararlılığı, şehirdeki huzur ve güvenin korunmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı