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Yoğun sis trafiği olumsuz etkiliyor

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Kars'ta kar yağışının ardından etkili olan yoğun sis, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Yoğun sis trafiği olumsuz etkiliyor mask
Yoğun sis trafiği olumsuz etkiliyor
Yoğun sis trafiği olumsuz etkiliyor
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Kars'ta kar yağışının ardından etkili olan yoğun sis, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Yoğun sis trafiği olumsuz etkiliyor

Özellikle Kars-Digor-Iğdır karayolunun Hanlar Bölgesi'nde etkisini sürdüren sis nedeniyle görüş mesafesi bazı bölgelerde 10 metreye kadar düşmüş durumda. Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Yoğun sis trafiği olumsuz etkiliyor

Karayolu üzerinde seyir halinde olan sürücüler, sis nedeniyle ilerlemekte zorlanıyorlar. Trafik noktalarında durdurulan araç sürücülerine trafik ekipleri tarafından uyarılar yapılıyor ve dikkatli olmaları isteniyor. Yoğun sisin etkisiyle ilerlemekte güçlük çeken bazı sürücüler, Kars'a geri dönmek zorunda kaldılar.

Yoğun sis trafiği olumsuz etkiliyor

Bölgede sisin etkisinin devam ettiği belirtilirken, sürücülerin sis nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları önemle vurgulanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Kars, kar yağışı, Sis, Kars-Digor-Iğdır karayolu, Hanlar Bölgesi, Görüş mesafesi, trafik kuralları

18 Mar 2024 - 21:53 - Yaşam

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