6 kişiyi yaralayan 16 yaşındaki çocuk tutuklandı

Ankara’da karıştığı 5 farklı olayda 6 kişiyi av tüfeği ve bıçakla yaralayan, 2 kişinin de dolaylı yollardan yaralanmasına neden olan 16 yaşındaki saldırgan tutuklandı.
Ankara’da dün meydana gelen olayda, av tüfeğiyle bastığı taksi durağında iki kişiyi yaralayan, olay öncesi ve sonrası da aralarında ağabeyinin de bulunduğu 4 kişiyi bıçaklayan A.A., suç aletleri ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Durak saldırısında panikleyip kaçan ve o esnada ayak bileklerini kıran 2 kişinin de yaralanmasına neden olan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.