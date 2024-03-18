Elektrik sayaçlarının bulunduğu direk üstü otomasyon panosu yangınla harabeye döndü

Mardin'in Ömerli ilçesinde, sabah saatlerinde PTT Sokak'ta bulunan elektrik sayaçlarının içinde yer alan Direk Üstü Otomasyon Panosu (DÜSOP) henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına almak için müdahalede bulundu.

Yangın sebebiyle Dicle Elektrik, güvenlik tedbiri amacıyla bölgenin elektriğini kesmek zorunda kaldı. Mahalleye alternatif bir hattan elektrik sağlanırken, yangında hasar gören panonun yenilenmesi için çalışmalar başlatıldı.

Yangının neden çıktığı henüz tespit edilemezken, olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı. Elektrik panosunun yangın sonrası yenilenmesiyle birlikte, bölge halkının elektrik ihtiyacı karşılanacak ve güvenli bir şekilde elektrik hizmeti sunulmaya devam edilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı