Ekonomik kriz o sektörü de bitirdi

Kadınların süsü olan kol çantası ve seyahat sevenlerin kullandığı valiz fiyatları son zamanlarda kendini aştı. Daha önceki yıllara göre çanta ve valiz fiyatlarında %80-%100 fark yaşandığı görülüyor. Depremden sonra Malatya’da zor günler geçiren esnaflar piyasanın pahalılığıyla baş etmeye çalışırken müşteri çanta ve valiz alacağı zaman 2 kere düşünüyor.

KOL ÇANTASI 900-1000 TL ARASI FİYATLA SATILIYOR

Çanta fiyatlarında büyük artış yaşandığını söyleyen Esnaf Alaattin Polat,

“24 yıldır bu işi yapıyorum. Okul çantası, bayan sırt çantası, günlük kullanılacağı kol çantası ve seyahat valizi ürünlerini satıyorum. Hemen hemen çantaların her çeşidine zam geldi. Ancak valizlerde fiyat artışı daha çok yaşandı. Aynı zamanda okul çantalarına ciddi anlamda zam geldi. 4 yıl önce normal kol çantaları 50-100 TL arası satılırken şu an çantalar 300-900 TL arasında değişiyor. Normal kol çantasında iyi olanını tercih edenler için şu an 900-1.000 TL arası fiyatla satılıyor”

sözlerine yer verdi.

“HER ŞEY 10’A KATLANDI”

Esnaf Polat, 3’lü valiz seti ve tek valiz alımı arasındaki farkı şu şekilde belirtti:

“Valizler bize 3’lü set olarak geliyor. Büyük boy, orta boy ve kabin boy olarak sıralanır. Önceden valizlerin 3’lü seti 400-600 TL’ye alıyorduk. Şu an ise sadece kabin boy valizin fiyatı 600 TL’den satılıyor. Aradaki zammı fark edebiliyorsunuz. Her şey 10’a katlandı. 30 TL bir ürün 300 TL olurken 50 TL bir ürün 500 TL oldu. Böyle bir fiyat artışı son 4 yılda aşırı bir şekilde devam etti.”

EN ÇOK HANGİ ÜRÜNLER SATILIYOR?

Müşterilerin en çok tercih ettiği çanta çeşitlerini sıralayan Polat,

“Malatya deprem bölgesi olduğu için konteynerde kalan insanlar eşyalarını muhafaza edebilsin diye seyahat çantası ve valizler daha çok satılıyorken gençlerin ve annelerin günlük eşyalarını taşıması için sırt çantası ve öğrenciler için okul çantası satışları oluyor. Satışlarda şu an sıkıntı var. O da fiyatların yüksek olmasından dolayı. Ama eski işler, eski sirkülasyon bunlar yoktur”

sözlerini aktardı.

“BUNUN İÇİN BİR UMUDUMUZ VAR”

Esnaf Polat, eskiye nazaran valiz satışlarının olmadığını ve bir umutla düzeleceğini bekleyerek,

“İş yapayım, borç ödeyeyim, yatırım yapayım veya daha iyi yaşantı ve lüks yaşayayım diyemiyoruz. Eskiye göre satışlarımız çok düştü. Malatya'nın düzelmesiyle alakalı düzelmesiyle alakalı beklentimiz var. Çünkü şu ara çarşı hızlı bir şekilde yapılıyor. Biterse zamanla iş yerleri teslim edilirse Malatya'ya dönüşler olur. Belli bir çarşıda olursak herkes bilir. Bunun için bir umudumuz var. Çünkü çalışmalar devam ediyor”

şeklinde konuştu.

“ABS (PLASTİK) VALİZİ TERCİH EDEBİLİRLER”

Valiz çeşitlerinde tercih edilmesi gereken ürün özelliklerinden bahseden esnaf Bahadır Çolak,

“Silikon valizlerimiz ve ABS (plastik) olarak satılan bir valiz çeşidimiz var. Bunlar ister 3’lü set ister 2’li, ister tek büyük olarak da alabilirsiniz. Bunlardan en iyi valiz silikon olanlardır. Silikonlu 3’lü valiz setleri 4 bin 4 bin 500 TL arası fiyatlar değişiyor. Daha uyguna valiz almak isteyenler ABS (plastik) valizi tercih edebilirler. ABS (plastik) valizlerde 3’lü setler 2 bin 500 TL ile 2 bin 800 TL arası fiyatlarla satışımızdadır. Serbest piyasa olduğu için fiyat değişikliği yapılsa da artan zamlardan dolayı şu an aldığımız ürünü tekrar yerine koyamıyoruz. Sürekli fiyat değişikliği oluyor”

ifadelerini kullandı.

MÜŞTERİ BİZDEN BİZ MÜŞTERİMİZDEN TEDİRGİN

Esnaf Çolak, müşterilerin tercih ettiği valizin genellikle orta boy olduğunu söyleyerek,

“Fiyat değişikliği yaşanması müşterimiz açısından sıkıntı çıkıyor. Müşteri bizden biz müşterimizden tedirgin oluyoruz. Müşteri havalimanında sıra beklemesin elde rahat taşınsın diye kabin boy istiyor. En çok tercih edilen valiz orta boy oluyor. Kabin boy valiz biraz daha küçük olduğu için çok talep olmuyor. Orta boyda herkesi hitap ettiğinden el çantası olarak da kullanıldığı için genellikle orta boy daha çok satılıyor. Silikon valizlerde küçük boy valiz 1.200 TL, orta boy valiz 1.500 TL ve büyük boy valiz 2 bin TL olarak satılırken bebeklerin eşyasını taşımakta kullanılan anne çantalarını ise 650-850 TL arası satıyoruz. Konteynerde olduğumuz için buradaki olanakları piyasaya göre daha düşük tutmaya çalışıyoruz”

şeklinde konuştu.

SEYAHAT ÇANTASI SATIŞINDA HAREKETLENME VAR

Doların artması ile birlikte çanta ve valiz fiyatlarında değişimler yaşandığını belirten Esnaf Fatih Poyraz,

“Okul çantası, valiz, seyahat çantası, dağcı, bebek çantaları ve anne çanta çeşitlerimiz var. Dolar artışından dolayı fiyatlar afalı bir şekilde artmaya başladı. Hem maaş ücretlerinde artma hem de doların yükselmesinden dolayı geçen seneye göre %50-%80 fiyat farkı oldu. Aynı zamanda % 100 fiyat farkı olan çantalar var. Valizlerimizde ufak boylarımız 300-400 TL’den satılamaya başlıyor. Büyük ve orta boy valiz 600-700 TL’den satılmaya başlıyor. Seyahat çantası satışında hareketlenme var. Seyahat çantası olarak da farklı spor çantaları satılıyor. Çanta ve valiz konusunda iyiyiz. Kendi markamızı oluşturuyoruz”

ifadelerini kullandı.

“FİYATLAR KALİTEYE GÖRE DEĞİŞİYOR”

Esnaf Emin Polat, valiz çeşitlerinin özelliklerinden kaynaklı fiyat farkı olduğunu söyleyerek,

“İBS, Albartos ve Anka çanta çeşitleri var. Fiyatlar yüksek, işçilik arttı, maliyet artınca fiyatlar yükseldi ve satış yavaşladı. Geçen sene 1.200 TL’ye aldığımız valizi bugün 2 bin 500 TL’ye alıyoruz. Ancak kaliteye göre fiyat farkı değişiyor. Mesela ABS (plastik) valizlerin fiyatları uygun ama Polipropilen valizden var, kırılmayan, daha kaliteli. Onların fiyatı daha yüksek. Önceden tercih ediliyordu şimdi plastik valiz alınıyor müşterinin alım gücüne göre değişiyor. Mesela ABS valizlerin büyük boyu 1.000 TL ve kaliteli valiz daha pahalı oluyor. Kısacası fiyatlar kaliteye göre değişiyor”

sözleriyle cümlelerini noktaladı.