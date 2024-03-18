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Doktoru kaçıran şahsa 16 yıl 6 ay hapis cezası verildi

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Samsun'da yaşanan bir olayda, eşinin ölümünden sorumlu tuttuğu doktoru silah zoruyla kaçıran Gökhan Eriş'in yargılandığı mahkeme sonuçlandı.

Doktoru kaçıran şahsa 16 yıl 6 ay hapis cezası verildi mask
Doktoru kaçıran şahsa 16 yıl 6 ay hapis cezası verildi
Doktoru kaçıran şahsa 16 yıl 6 ay hapis cezası verildi
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Samsun'da yaşanan bir olayda, eşinin ölümünden sorumlu tuttuğu doktoru silah zoruyla kaçıran Gökhan Eriş'in yargılandığı mahkeme sonuçlandı.

Doktoru kaçıran şahsa 16 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Mahkeme, Gökhan Eriş'i toplam 16 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

13 Eylül 2023 tarihinde meydana gelen olayda, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önünde, doktor Mustafa Erdem'i kaçıran Gökhan Eriş, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis tarafından Ankara yolunda durdurulmuştu. Doktorun kurtarılmasının ardından Gökhan Eriş, polis tarafından gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

Mahkemede kendini savunan Gökhan Eriş, suçlamaları reddederken, doktorun ise daha önce yaşadıkları nedeniyle kendisine husumet beslediğini iddia etti. Ancak doktorun ifadesi ve avukatlarının sunduğu deliller mahkemede etkili oldu ve Gökhan Eriş'in suçlu bulunmasına karar verildi.

Doktoru kaçıran şahsa 16 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Mahkeme sonucunda, Gökhan Eriş'e "yağma" suçundan 10 yıl, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 5 yıl ve "ruhsatsız silah" suçundan da 1 yıl 6 ay olmak üzere toplam 16 yıl 6 ay hapis cezası ve 1000 lira adli para cezası verildi. Gökhan Eriş'in tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Davanın son duruşmasında Gökhan Eriş, "Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi. Ancak mahkeme, talebi reddederek verilen cezaların uygulanmasına karar verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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18 Mar 2024 - 21:07 - Gündem

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