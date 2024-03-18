Türkiye Futbol Federasyonu ve Nike, milli takımların yeni formasını tanıttı

TFF ve Nike iş birliğinin 21. yılında, milli takımların yeni sezon formaları görücüye çıktı.

Yapılan açıklamada, 1923 yılında giyilen ilk milli maç formasından ilham alınarak tasarlanan iç saha formasının ön kısmındaki dikkat çeken kırmızı bantın, eğimli üst kısmı ve özel baskıların, sporcuların geçmiş 100 yılın gururunu bugüne taşımasını simgelediği ifade edildi. Ayrıca, deplasman formasının kırmızı tonunun Al Sancak'ın renklerine sadık kalırken, formanın kalp bölgesinde yer alan armayı öne çıkardığı belirtildi.

Formaların arka kısmında bulunan "Türkiye" yazısının ise genç sporculara ilham vererek milli takım ruhunu canlandırdığı ve tek yürek olma duygusunu harekete geçirdiği vurgulandı. Nike'ın çevreye duyarlı yaklaşımını yansıtan bu formaların sıfır karbon ve sıfır atık yolculuğunda bir sonraki adımı temsil ettiği belirtildi. Ayrıca, bugüne kadar üretilen en sürdürülebilir forma olma özelliğine sahip olduğu ifade edildi.

En yeni tekstil teknolojileriyle üretilen bu formaların 21 Mart itibarıyla TFF'nin E-Shop sayfasında satışa çıkacağı hatırlatılırken, yurt dışında yaşayan Türk taraftarların da ay-yıldızlıları desteklemek için 11TeamSports üzerinden yeni formaları temin edebilecekleri açıklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı