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Servis ve otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Barak Mahallesinde meydana gelen trafik kazasında, işçi servisi ile otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı.

Servis ve otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı mask
Servis ve otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Servis ve otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Barak Mahallesinde meydana gelen trafik kazasında, işçi servisi ile otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı.

Servis ve otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Olayın detaylarına göre, aynı yönde seyreden Murat C. yönetimindeki 27 S 4384 plakalı servis aracı, direksiyon kontrolünü kaybederek bir eve çarptı. Aynı esnada, aynı yönde seyir halinde olan A.Y. idaresindeki 42 ALP 691 plakalı otomobil de servis aracına çarpmaktan kurtulamadı.

Servis ve otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Kazada, 3 kişi yaralandı. Olayın haber alınması üzerine, polis ve sağlık ekipleri hemen olay yerine yönlendirildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaparak yaralıları Atilla G., Celal T. ve otomobil sürücüsü A.I.'yı Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırdı.

Servis ve otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Kazaya ilişkin detaylı inceleme başlatıldı. Yetkililer, kazanın nedenlerini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyorlar. Trafik güvenliği ve kazaların önlenmesi için alınabilecek önlemler de değerlendiriliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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18 Mar 2024 - 21:01 - Gündem

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