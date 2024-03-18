Servis ve otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Barak Mahallesinde meydana gelen trafik kazasında, işçi servisi ile otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı.

Olayın detaylarına göre, aynı yönde seyreden Murat C. yönetimindeki 27 S 4384 plakalı servis aracı, direksiyon kontrolünü kaybederek bir eve çarptı. Aynı esnada, aynı yönde seyir halinde olan A.Y. idaresindeki 42 ALP 691 plakalı otomobil de servis aracına çarpmaktan kurtulamadı.

Kazada, 3 kişi yaralandı. Olayın haber alınması üzerine, polis ve sağlık ekipleri hemen olay yerine yönlendirildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaparak yaralıları Atilla G., Celal T. ve otomobil sürücüsü A.I.'yı Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazaya ilişkin detaylı inceleme başlatıldı. Yetkililer, kazanın nedenlerini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyorlar. Trafik güvenliği ve kazaların önlenmesi için alınabilecek önlemler de değerlendiriliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı