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Elektrik direğinde korkutan yangın

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Şanlıurfa’da elektrik direğinde çıkan yangın korkuttu.

Elektrik direğinde korkutan yangın mask
Elektrik direğinde korkutan yangın
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Şanlıurfa’da elektrik direğinde çıkan yangın korkuttu.

Elektrik direğinde korkutan yangın

Edinilen bilgiye göre, Haliliye ilçesi Devteşti Mahallesi'nde sağanak yağış sırasında ıslanan elektrik panosu bir anda alev aldı. Yanan elektrik direğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Mahallede bir süre kesilen elektrikler, arızanın giderilmesiyle tekrar verilmeye başlandı.
Mahalle sakinleri, yangını büyümeden kontrol altına alan itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Elektrik direğinde korkutan yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Şanlıurfa, elektrik direği, yangın, Sağanak yağış, elektrik panosu, itfaiye, elektirik, arıza

18 Mar 2024 - 20:57 - Gündem

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