Öğrenciler, yağmur ve soğuktan etkilenen köpek için yuva yaptı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde meydana gelen yoğun yağışlar, sokak hayvanlarını da olumsuz etkiledi.

Bu zorlu durumda, bir okulun öğrencileri ve sınıf öğretmeni, yan taraftaki boş arazide bulunan bir sokak köpeğinin yağmurdan etkilendiğini fark etti.

Öğrenciler ve öğretmenleri, duyarlı bir davranış sergileyerek hemen harekete geçti. Yanlarında bulunan branda ve poşetlerle köpek için bir yuva yapmaya karar verdiler. Bu örnek davranış, çevredeki vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı ve cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Öğrencilerin ve öğretmenin yaptığı bu yürek ısıtan hareket, sadece bir sokak köpeğine değil, aynı zamanda paylaşma ve yardımlaşma duygularının önemine de vurgu yapmış oldu. Bu tür örnekler, toplumda duyarlılığın ve dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı