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Kaçak elektronik sigara ve makaron ele geçirildi

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Samsun'da polis tarafından düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı elektronik sigara ve makaron ile kıyılmış tütün ele geçirildi.

Kaçak elektronik sigara ve makaron ele geçirildi mask
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Samsun'da polis tarafından düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı elektronik sigara ve makaron ile kıyılmış tütün ele geçirildi.

Kaçak elektronik sigara ve makaron ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde yaptıkları takip sonucu düzenledikleri operasyonda 23 adet gümrük kaçağı elektronik sigara, bin 160 adet doldurulmuş makaron sigara ve 3.3 kilo açık kıyılmış tütün ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi yakalandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# samsun, Polis, operasyon, gümrük kaçağı, Samsun Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele

18 Mar 2024 - 20:52 - Gündem

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