Kaçak elektronik sigara ve makaron ele geçirildi

Samsun'da polis tarafından düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı elektronik sigara ve makaron ile kıyılmış tütün ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde yaptıkları takip sonucu düzenledikleri operasyonda 23 adet gümrük kaçağı elektronik sigara, bin 160 adet doldurulmuş makaron sigara ve 3.3 kilo açık kıyılmış tütün ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi yakalandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.