İntihar eden inşaat işçisi hayatını kaybetti

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yaşanan olayda, 34 yaşındaki inşaat işçisi Hüseyin Ş., kaldığı otel odasında kısa namlulu bir pompalı tüfekle hayatına son verdi.

Olay, Gölbaşı merkez Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen nedenlerle gerçekleşen bu intihar vakası, otel çalışanlarının silah sesini duyması üzerine polis ekiplerine haber vermesiyle ortaya çıktı. Hızla olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemlerini alarak otel odasına girdi. Ancak maalesef, Hüseyin Ş.'nin yerde kanlar içinde bulunduğunu gördüler.

Polislerin çağırdığı sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Hüseyin Ş.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ardından, polis ekipleri olay yeri incelemesini tamamladıktan sonra ceset, hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Bu üzücü olay, toplumda derin bir üzüntü ve endişe yaratmış durumda. Olayın ardındaki nedenlerin ve detayların aydınlatılması için yetkililer tarafından titiz bir soruşturma yürütülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı