Kalp yetmezliği olan bebeğin imdadına ambulans uçak yetişti

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde konjenital kalp yetmezliği teşhisi konulan yeni doğmuş bir bebek, daha ileri tetkik ve tedavi gereksinimi duyuyordu.

Sağlık Bakanlığı'nın koordinasyonuyla, bebek için acil bir sevkiyat düzenlendi. Ambulans uçak, hastaneye hareket ederek bebeği almak üzere Van Ferit Melen Havalimanı'na ulaştı.

Ambulans ekibi tarafından titizlikle ambulansa taşınan bebek, Eskişehir Osmangazi Üniversite Hastanesi'ne yönlendirildi. Yüksek teknoloji donanımlı ambulans uçak, bebek için gerekli tıbbi müdahaleleri sağlayarak güvenli bir şekilde Eskişehir'e ulaştı.

Bu sevk operasyonu, koordineli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilerek bebeğin daha ileri tedavi imkanlarına erişimini sağladı. Sağlık ekiplerinin profesyonel yaklaşımı ve hava ambulansıyla sağlanan destek, bebeğin sağlık durumunun en iyi şekilde yönetilmesini sağladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı