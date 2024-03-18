Erkenek yolunda kaza: 8 kişi yaralandı

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde hafif ticari araç şarampole devrilip ters döndü. Kazada 8 kişi yaralandı.
Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde bu akşam saatlerinde korkutan bir kaza yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, Doğanşehir ilçesi Erkenek Mahallesi Malatya Gölbaşı Karayolu Işıksu mevkiinde ilerlemekte olan hafif ticari araç sebebi bilinmeyen bir şekilde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaza yaptı.
Şarampole devrilen otomobilde yaralılar vardı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri intikal etti. Araçtan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralı 8 kişi hastaneye sevk edildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.