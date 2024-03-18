18 Mar 2024 - 20:33- Asayiş G:

Erkenek yolunda kaza: 8 kişi yaralandı

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Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde hafif ticari araç şarampole devrilip ters döndü. Kazada 8 kişi yaralandı.

Erkenek yolunda kaza: 8 kişi yaralandı mask
Erkenek yolunda kaza: 8 kişi yaralandı
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Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde hafif ticari araç şarampole devrilip ters döndü. Kazada 8 kişi yaralandı.

Erkenek yolunda kaza: 8 kişi yaralandı

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde bu akşam saatlerinde korkutan bir kaza yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Doğanşehir ilçesi Erkenek Mahallesi Malatya Gölbaşı Karayolu Işıksu mevkiinde ilerlemekte olan hafif ticari araç sebebi bilinmeyen bir şekilde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaza yaptı.

Erkenek yolunda kaza: 8 kişi yaralandı

Şarampole devrilen otomobilde yaralılar vardı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri intikal etti. Araçtan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralı 8 kişi hastaneye sevk edildi. 
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18 Mar 2024 - 20:33 Malatya- Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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