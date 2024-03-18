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Malatya’da Çanakkale ruhunu sahneye taşıdılar

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Çanakkale'de 109 yıl önce ortaya konulan kahramanlık destanı, “Çanakkale’nin gizli kahramanları” adlı tiyatro oyunu ile Malatya’da Fırat İlkokulu öğrencileri tarafından sahneye taşındı.

Malatya’da Çanakkale ruhunu sahneye taşıdılar mask
Malatya’da Çanakkale ruhunu sahneye taşıdılar
Malatya’da Çanakkale ruhunu sahneye taşıdılar
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Malatya’da Fırat İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, Anadolu'nun topyekün mücadelesiyle elde edilen Çanakkale Zaferi'ni anlatmak için zaferin hikayesini bir tiyatro oyununa dönüştürdü. Ciddi hazırlıklar yapılarak sahnelenen tiyatro gösterisi ve değişik etkinlikler büyük beğeni topladı.

Malatya’da Çanakkale ruhunu sahneye taşıdılar

Okulda bir çok öğrencin sahne aldığı tiyatro gösterisi o dönemin ruhunun anlatılması ve yaşatılması için, zaferin 109. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bugün okulda öğrenci ve velilerin katılımıyla sahnelendi.

Malatya’da Çanakkale ruhunu sahneye taşıdılar

Fırat İlk Okulu Müdürü Nurettin Şavur, program sonunda yaptığı konuşmada etkinlikte emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek, “Çanakkale ruhunda, Anadolu'daki tüm insanlar bulundu. 7'den 70'e herkes bu savaşta rol aldı. Çok kolay olmadı bu oyunu hazırlamak ama Çanakkale o kadar anlamlı ve kıymetli bir harbimiz ki çocuklarımıza o ruhu anlattıktan sonra rollerini anlatmaya gerek kalmadan kendileri canlandırdı." diye konuştu. Program sonunda sahne alan öğrencilere başarı belgelerini tek tek takdim eden Okul Müdürü Şavur, benzeri etkinliklere devam edeceklerinin de sözlerine ekledi.

Malatya’da Çanakkale ruhunu sahneye taşıdılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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18 Mar 2024 - 17:37 Malatya- Yaşam

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