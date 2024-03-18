18 Mart 2024 Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

“88 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Saadet Sevinçhan’ın taziye adresi: Hasanvarol Mahallesi, Battalgazi,
69 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Cemile Terece’nin taziye adresi: Yavuz Selim Mahallesi, Yeşilyurt,
97 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hacı Yıldırım’ın taziye adresi: Bulunmamaktadır,
79 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hamdi Sayın’ın taziye adresi: Şeyh Bayram Mahallesi, Yeşilyurt,
85 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Gazi Kaya’nın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Yeşilyurt,
76 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Alaattin Subaşı’nın taziye adresi: Fırat Mahallesi, Battalgazi,
61 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ahmet Halefoğlu’nun taziye adresi: Bulunmamaktadır,
73 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Abdullah Taştan’ın taziye adresi: Merkez Beydağı Mahallesi, Battalgazi,
84 yaşında vefat eden ve Bilaluşağı Köyü Baskil Elazığ Mezarlığına defnedilen Kasım Dölcel’in taziye adresi: Bilaluşağı Köyü, Baskil, Elazığ,
75 yaşında vefat eden ve Bilaluşağı Köyü Baskil Elazığ Mezarlığına defnedilen Mahmut Tulgar’ın taziye adresi: Kırçuval Mahallesi, Battalgazi,
80 yaşında vefat eden ve Kurşunlu Mahallesi Hakimhan Mezarlığına defnedilen Hüseyin Canpolat’ın taziye adresi: Kurşunlu Mahallesi, Hakimhan,
94 yaşında vefat eden ve Orduzu Mahallesi Battalgazi Mezarlığına defnedilen Mehmet Toptaş’ın taziye adresi: Orduzu Mahallesi, Battalgazi,
84 yaşında vefat eden ve Yeniköy Mahallesi Battalgazi Mezarlığına defnedilen Şadiye Bağlan’ın taziye adresi: Yeniköy Mahallesi, Battalgazi,
72 yaşında vefat eden ve Kuşdoğan Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Mehmet Noyan’ın taziye adresi: Kuşdoğan Mahallesi, Yeşilyurt,
94 yaşında vefat eden ve Hıroğlu Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen İmmihan Aslantürk’ün taziye adresi: Hıroğlu Mahallesi, Yeşilyurt”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.