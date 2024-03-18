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MÜSİAD Malatya Şubesi iftar programı düzenledi

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Her yıl düzenlenen geleneksel MÜSİAD İftar Programı bu yıl da gönülleri buluşturdu. Bir düğün salonunda gerçekleşen iftar programına MÜSİAD Şube Başkanı Yunus Akçin, yönetim kurulu üyeleri, Genç MÜSİAD Yönetimi ve ailelerin yanı sıra Sevgi Evleri’nde kalan çocuklar ile Yetimler Kervanı Derneği üyesi aileler ve çocukları katıldı.

MÜSİAD Malatya Şubesi iftar programı düzenledi mask
MÜSİAD Malatya Şubesi iftar programı düzenledi
MÜSİAD Malatya Şubesi iftar programı düzenledi
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MÜSİAD Malatya Şubesi tarafından düzenlenen geleneksek iftar buluşmasında bu yıl da üyeler, Sevgi Evleri’nde kalan çocuklarla birlikte iftar açtı.

MÜSİAD Malatya Şubesi iftar programı düzenledi

YUNUS AKÇİN İSRAİL’İN FİLİSTİN’E YÖNELİK SÜRDÜRDÜĞÜ ZULME DİKKAT ÇEKTİ

Yoğun katımın olduğu programda iftar sonrası konuşan Şube Başkanı Yunus Akçin, yine bir Ramazan Ayında hep birlikte iftar açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek katılımcılara teşekkür etti. Konuşmasında İsrail’in Filistin’e yönelik sürdürdüğü zulme de değinen Akçin, tüm dünyanın gözü önünde 6 aydır yaşanan vahşete tanık olduklarını ifade etti.

MÜSİAD Malatya Şubesi iftar programı düzenledi

Kadın çocuk demeden soykırıma uğradığını belirten Akçin, Müslümanlar olarak bu zulme sessiz kalmamak adına ilk günden itibaren MÜSİAD olarak bu konuda çalıştıklarını söyledi. Üye iş insanlarının yardımı ile toplanan 2 milyonun üzerinde gıda kolisinin İyilik Gemisi ile Gazze’ye gönderildiğini de belirten Akçin, bir an önce bu zulüm ve soykırımın sonlandırılmasın temenni ettiklerini de dile getirdi. Program sonunda ise iftara katılan çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

MÜSİAD Malatya Şubesi iftar programı düzenledi

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18 Mar 2024 - 16:30 Konya- Gündem

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