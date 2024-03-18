Karademir iş dünyasının taleplerini Yılmaz’a aktardı

Şu anda Malatya’da iş dünyasının en büyük sıkıntısının kredi ve finansman sıkıntısı olduğunu aktaran Karademir, “Bankalar iş dünyasına deprem bölgesinde krediye ulaşma noktasında sıkıntı çıkarıyor. Bunu cumhurbaşkanı yardımcımıza ilettik. Ayrıca Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'da kredi oranlarının daha düşük olarak iş dünyasına verilmesini yineledik. Burada iş dünyasında bulunan arkadaşlarımız; esnaf olsun, tüccar olsun, sanayici olsun deprem bölgesindeki iş dünyasının diğer şehirlerle aynı kategoriye konulmamasını ve 3 yıl boyunca pozitif ayrımcılık yapılmasını istedik” ifadelerine yer verdi.

“1,5 MİLYON TL DESTEĞİN TEKRARDAN GÜNCELLENMESİNİ İSTEDİK”

Yine deprem bölgesinde yüzde 15 ile 20 faiz oranı ile kredi verilmesini de talep ettiklerini ifade eden Karademir, “Bu şekilde kredi verilirse buradaki iş dünyasındaki arkadaşlarımız en azından işlerinde şu dönemde biraz daha sıkıntısız bir şekilde devam edeceklerdir. Bu şekilde iş dünyasının sıkıntıları giderilmez ise burada ciddi göçlerin olacağını, esnafın, sanayicinin, tüccarın artık dayanacak gücünün kalmadığını bizzat kendisine ilettik. Cumhurbaşkanı Yardımcımız da bununla ilgili gereken çalışmaları yapılacağını belirtti” dedi.

Yine sundukları dosyada yerinde dönüşüm için verilen kredi ve hibe desteğinin de güncellenmesi taleplerini ilettiklerini söyleyen Karademir, “Yerinde dönüşüm için verilen paranın 750 bin hibe 750 bin TL kredi olmak üzere sağlanan 1,5 milyon TL desteğin tekrardan güncellenmesini istedik. Bu rakamın piyasa şartları göz önünde bulundurularak en az 2,5 milyon TL yapılmasını bizzat Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a aktardık” diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı