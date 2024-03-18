18 Mar 2024 - 16:19- Asayiş G:

Malatya’da bir konteyner yangını daha

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Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan konteyner kentte henüz bilinemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yaralananın olmadığı yangında konteyner kullanılmaz hale geldi. Olay, öğle saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karayolları 2 Nolu Şantiye sahası mevkiinde bulunan konteyner kentte henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Malatya’da bir konteyner yangını daha mask
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Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan konteyner kentte henüz bilinemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yaralananın olmadığı yangında konteyner kullanılmaz hale geldi. Olay, öğle saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karayolları 2 Nolu Şantiye sahası mevkiinde bulunan konteyner kentte henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Malatya’da bir konteyner yangını daha

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralananın olmadığı yangında konteyner kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

 
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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18 Mar 2024 - 16:19 Malatya- Asayiş

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