18 Mar 2024 - 16:19- Asayiş

Malatya’da bir konteyner yangını daha

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan konteyner kentte henüz bilinemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yaralananın olmadığı yangında konteyner kullanılmaz hale geldi. Olay, öğle saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karayolları 2 Nolu Şantiye sahası mevkiinde bulunan konteyner kentte henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.