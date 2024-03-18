Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Veli Ağbaba, 31 Mart’ta yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında Cemal Gürsel Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Veli Ağbaba, uzun bir yola çıktıklarını, bu yolun 31 Mart’ta bitmeyeceğini söyledi.

“MALATYA’NIN SESİ YUKARIDA HALA DUYULMUYOR”

“31 Mart ile birleşik 2029’a kadar hep beraber yürüyeceğiz. Ben bu yürüyüşte sizlerle birlikte olmaya hazırım” diyen Ağbaba, “Bir büyük felaketi yaşadık. İlk günlerde bu felaket yeterince Türkiye’de duyulmadı. Malatya’nın depremde neler yaşadığını, çarşısının nasıl yıkıldığını Türkiye’ye duyurduk. Malatya’nın sesi yukarıda hala duyulmuyor; yapılan konut sayısı diğer illere göre az, yerinde dönüşüm hiç başlamamış, esnafa verilen KOSGEB kredisinde dördüncü sıradayız. Kent merkezi ve esnafın iş yeri yıkılan ve yok olan tek il Malatya. Depremde diğer illere göre ölen sayısı az diye Malatya’nın sesi duyulmuyor ama belediye başkanı olursam duyulmayan bu sesi Türkiye’ye duyuracağım. Malatya’ya yapılan her haksızlık ve eksik işte Veli Ağbaba karşılarında duracak. Veli Ağbaba Malatya için gerekirse masaya yumruğunu vuracak. Geçmişte nasıl Malatya için mücadele ettiysem, bundan sonrada mücadele etmeye devam edeceğim” şeklinde konuştu.

“HEYECANIM VE GÜCÜM VAR”

Türkiye’nin en başarılı belediye başkanı olacağına inandığını söyleyen Ağbaba, “Malatyalıların isteği üzerine büyükşehir belediye başkan adayı oldum. Biliyorum ve inanıyorum ki; heyecanım ve gücüm var. Sadece Malatya’nın değil Türkiye’nin en çalışkan belediye başkanını göreceksiniz. Nasıl ki milletvekilliğinde Türkiye’nin en tanınmış siyasetçisi olduysam, beş yıl sonra Türkiye’nin en başarılı belediye başkanı olacağıma inanıyorum” dedi.

“BELEDİYENİN KAPISINI SONUNA KADAR AÇACAĞIZ”

Kiracılar ve dar gelirliler için belediyenin sosyal konut yapacağını belirten Ağbaba, “Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin imkânlarını yandaşlar, zenginlerle değil fakir fukarayla paylaşacağız. Göreve geldiğimizde Malatya’da başlamamış olan yerinde dönüşümü hızlı bir şekilde başlatacağız. Yerinde dönüşümü, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle yapacağız. Kiracılar ve dar gelirliler için belediye sosyal konut yapacak. Kiracı ve dar gelirliler, kira öder gibi ev sahibi olacak. Depremde iş yerini, evini, tezgâhını, yuvasını kaybedenlere iş yeri ve evlerini yapacağız. Ekonomik krizle iyice yoksullaşanlara belediye destek olacak. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu bunu yapıyor, Veli Ağbaba’da bunu yapacak. Yeni doğan çocuğun bezini, mamasını belediye karşılayacak. Çocuklarımızın okula gitmek için ihtiyaç duyduğu kıyafet ve kırtasiye için destek vereceğiz. Gençlerimizin ders çalışabilecekleri ve interneti ücretsiz kullanabilecekleri alanları inşa edeceğiz. İşe alımlarda birinin yakınını değil, evinde sigortalı olmayanları alacağız. Şimdiye kadar ayrımcılığa uğramış, belediyenin kapısı duvar olanlara o belediyenin kapısını sonuna kadar açacağız. Kimse kendisini dışlanmış hissetmeyecek. Doğduğunuz mahalle ve kökeninizden dolayı ayrımcılığa uğrayıp, dışlanmışsanız bunu yok edeceğiz” söyleminde bulundu.

“BU MİLLETİN PARASINI TEKRAR BU MİLLETE VERMEK DE BOYNUMUZUN BORCUDUR”

Mutlu bir şehir oluşturacaklarını kaydeden Ağbaba, “Mutlu insanların olduğu, herkesin yüzünün güldüğü, kimsenin ayrımcılığa uğramadığı bir kent olacak. Şatafata son vereceğiz. İsraf olmayacak. Ömrümüzde şatafatla yaşamadık. Bu milletin parasını tekrar bu millete vermek de boynumuzun borcudur” dedi.

Kaynak: BÜLTEN