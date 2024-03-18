Aralarında Malatya'nın da olduğu Doğu Anadolu’ya bir uyarı daha!

Soğuk hava dalgası nedeniyle, bölge genelinde hava durumu çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçecek. Özellikle Erzurum, Ardahan ve çevrelerinde kar yağışı, Erzincan, Bayburt ve çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. Pus, buzlanma ve don olayları da sabah ve gece saatlerinde yer yer kendini gösterebilir.

ÇIĞ TEHLİKESİ

Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi devam ediyor. Bu nedenle yetkililer ve vatandaşlar, dikkatli olmalı ve gerekli tedbirleri almalı.

Vatandaşlarımızın, soğuk hava koşullarına karşı hazırlıklı olmaları ve gerekli önlemleri almaları önemlidir. Sobaların daha fazla yanması gerekebilir, bu nedenle soba kullanımında dikkatli olunmalı.

RÜZGAR

Rüzgar, güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Ancak, soğuk havayla birlikte hissedilen sıcaklığın daha düşük olabileceği unutulmamalı.

Kaynak: Haber Merkezi