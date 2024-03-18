Aralarında Malatya'nın da olduğu Doğu Anadolu’ya bir uyarı daha!

Soğuk hava dalgası nedeniyle, bölge genelinde hava durumu çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçecek. Özellikle Erzurum, Ardahan ve çevrelerinde kar yağışı, Erzincan, Bayburt ve çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. Pus, buzlanma ve don olayları da sabah ve gece saatlerinde yer yer kendini gösterebilir.
ÇIĞ TEHLİKESİ
Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi devam ediyor. Bu nedenle yetkililer ve vatandaşlar, dikkatli olmalı ve gerekli tedbirleri almalı.
Vatandaşlarımızın, soğuk hava koşullarına karşı hazırlıklı olmaları ve gerekli önlemleri almaları önemlidir. Sobaların daha fazla yanması gerekebilir, bu nedenle soba kullanımında dikkatli olunmalı.
RÜZGAR
Rüzgar, güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Ancak, soğuk havayla birlikte hissedilen sıcaklığın daha düşük olabileceği unutulmamalı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.