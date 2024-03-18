- Gündem

O bakanlık personel alımı yapıyor şartlar belli oldu

ABONE OL Google News Sayfamız

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, sözleşmeli personel alımı ilanıyla mühendis, avukat, destek ve büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonlarında istihdam edilmek üzere 142 kişi alım yapacak. Başvuru süreci ve başvuru şartları aşağıda belirtiliyor.

O bakanlık personel alımı yapıyor şartlar belli oldu mask
O bakanlık personel alımı yapıyor şartlar belli oldu
O bakanlık personel alımı yapıyor şartlar belli oldu
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 142 sözleşmeli personel alımı ilanına başvuruda bulunmak isteyen adayların aşağıdaki şartları yerine getirmesi gerekmekte.

Türk Vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

O bakanlık personel alımı yapıyor şartlar belli oldu

Türk Ceza Kanunu'nda belirtilen suçlardan dolayı mahkûm olmamak.

Askerlik durumu itibarıyla askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik hizmetini yapmış olmak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

35 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1989 tarihinden sonra doğmuş olanlar için).

O bakanlık personel alımı yapıyor şartlar belli oldu

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak.

İlgili pozisyonlar için ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nda belirlenmiş puanı almış olmak.

Ayrıca, başvuru yapacak adayların aşağıdaki branşlardan mezun olmaları gerekmektedir:

Mühendislik

O bakanlık personel alımı yapıyor şartlar belli oldu

Avukatlık

Büro Personeli

Destek Personeli

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Başvurular, 15 Mart 2024 tarihinden itibaren 29 Mart 2024 tarihine kadar Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı üzerinden online olarak yapılacak. Şahsen veya posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecek.

Başvuru şartları ve branşlara göre adayların belirlenmiş olduğu bu ilana uygun şekilde başvuruda bulunabilirler.

 

Kaynak: Haber Merkezi

# Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, sözleşmeli personel alımı, sözleşmeli personel alımı son dakika, bakanlık sözleşmeli personel alımı, son dakika sözleşmeli personel alımı, malatya, malatya haber, ankara sözleşmeli personel alımı, son dakika malatya haberleri, Busabah malatya

18 Mar 2024 - 15:52 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL