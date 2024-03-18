O bakanlık personel alımı yapıyor şartlar belli oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 142 sözleşmeli personel alımı ilanına başvuruda bulunmak isteyen adayların aşağıdaki şartları yerine getirmesi gerekmekte.

Türk Vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Türk Ceza Kanunu'nda belirtilen suçlardan dolayı mahkûm olmamak.

Askerlik durumu itibarıyla askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik hizmetini yapmış olmak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

35 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1989 tarihinden sonra doğmuş olanlar için).

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak.

İlgili pozisyonlar için ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nda belirlenmiş puanı almış olmak.

Ayrıca, başvuru yapacak adayların aşağıdaki branşlardan mezun olmaları gerekmektedir:

Mühendislik

Avukatlık

Büro Personeli

Destek Personeli

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Başvurular, 15 Mart 2024 tarihinden itibaren 29 Mart 2024 tarihine kadar Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı üzerinden online olarak yapılacak. Şahsen veya posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecek.

Başvuru şartları ve branşlara göre adayların belirlenmiş olduğu bu ilana uygun şekilde başvuruda bulunabilirler.

Kaynak: Haber Merkezi