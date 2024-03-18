18 Mar 2024 - 15:46 - Siyaset

Yıldırım: Niye sağlam bina yapılmasını sağlamadınız?

Pazar esnafını ziyareti esnasında konuşan Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, “Malatya’yı yıktılar, ‘verin tekrar yapalım’ diyorlar. Peki, 20 yılda niye sağlam bina yapılmasını sağlamadınız ve ranttan uzak imar çalışmaları uygulamadınız? Eğer bilime ve fenne uygun imar çalışması ve denetimi yapılmış olsaydı yüzbinlerce Malatyalı felaketi bu kadar ağır ve büyük yaşamazdı” dedi.