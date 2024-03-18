Yıldırım: Niye sağlam bina yapılmasını sağlamadınız?

Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, ailesi ile birlikte pazar esnaflarını ziyaret ederek, onlardan destek isteyip, sohbet etti.
Yıldırım, Pazar esnafı ziyareti esnasında Niyazi Mısri Caddesi üzerinde Yeniden Refah Partisi’nin 6 Şubat öncesi faaliyet gösterdiği ve Malatya’daki kuruluşunu gerçekleştirdiği binanın enkazının kaldırıldığı alanda ise duygulu anlar yaşadı.
“MALATYALI FELAKETİ BU KADAR AĞIR VE BÜYÜK YAŞAMAZDI”
“Malatyalılar bize görev verdiği takdirde, 1 Nisan itibariyle depremin tüm enkazlarını kaldırıp, Malatya’yı yeniden ayağa kaldıracağız” diyen Yıldırım, şunları kaydetti:
“Malatya’da değişimi engelleyemeyeceklerdir. Malatyalıların yaşadığı acıların sorumlusu olanlar, asla çözüm olamazlar. Malatya’yı yıktılar, ‘verin tekrar yapalım’ diyorlar. Peki, 20 yılda niye sağlam bina yapılmasını sağlamadınız ve ranttan uzak imar çalışmaları uygulamadınız? Eğer bilime ve fenne uygun imar çalışması ve denetimi yapılmış olsaydı yüzbinlerce Malatyalı felaketi bu kadar ağır ve büyük yaşamazdı. Şimdi kalkmış, 20 yıl sonra ‘Biz Malatya’da sağlam bina yapacağız’ diyorlar. Malatyalılar, bunlara 31 Mart’ta ‘Günaydın’ diyecek, Malatyalılar bunlara 31 Mart’ta, ‘Uyanmanız için Malatya’nın yıkılması mı gerekiyordu?’ sorusunu sorarak oyunu kullanacak. Bir tanesi siyasi sorumlu hakkında işlem yapmadılar, yapamazlar. Çünkü hepsi zincirleme birbirine bağlı. Sorumlular, kendilerinden hesap sorulmasın diye seçim çalışması protokollerinin ön sıralarında oturuyorlar. Halen Malatya’yı Google fotoğrafları ile yaptıkları sözde projelerle kandırmaya ve uyutmaya çalışıyorlar.”
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.