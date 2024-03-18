Programda konuşan Taşkın, Türkiye’nin son 20 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde çok büyük badireler atlattığını söyledi.

TAŞKIN KONTEYNER KENTTE KALAN VATANDAŞLARI ZİYARET ETTİ

31 Mart yerel seçimlerin sıradan bir seçim olmadığına vurgu yapan AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, bu yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ellerinin güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Yerel seçimlere az bir zamanın kaldığını da hatırlatan Taşkın, genç kızların başörtüsü taktıkları için üniversite kapılarında geri çevrildiklerini ifade ederek benzer insan hakları ihlallerinin milletin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kararlı duruşu sayesinde ortadan kaldırıldığını ifade etti.

Bin yıl sürecek denen 28 Şubat’ın 3 yıl sürdüğü aktaran Taşkın, birilerinin AK Parti’nin gölgesinde gezerek CHP-DEM ittifakının değirmenine su taşıma gayretinde olduğunu belirterek, bütün oyunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elini zayıflatmak olduğunu söyledi.

Daha sonra AK Parti Battalgazi Başkan Adayı Bayram Taşkın, Bulgurlu Mahallesi’nde kurulan Teknokent Konteyner Kentte kalan vatandaşları ziyaret etti.

“BATTALGAZİ'NİN BÜTÜN NOKTALARINA TEMAS ETTİK”

Gençlere temas etmedikleri hiçbir yer bırakmadıklarını söyleyen AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, “Battalgazi'nin bütün noktalarına temas ettik. Hem kırsal mahallelere en uç mahallelerimize işte İspendere'nin köylerinden tutun Fırat'ın kenarından Akpınar'ın merkezine kadar konteynerlerde çay ocaklarına, ev hanımlarına, gençlere temas etmediğimiz hiçbir yer bırakmadık” şeklinde konuştu.

Taşkın, "Çamurlu Mahallesi'nde iki sene önce imarlı yere nasıl doğal gaz götürelim kavgasını verirken bugün biz Boran'da Toygar'da, Hasırcılarda Alişar'dan Fırat'ın kenarına nasıl doğal gaz gitsin diye onun projeleriyle uğraşıyoruz" dedi.

“HEMEN MÜDAHALE EDİYORUZ”

Karşılaştıkları sorunlara anında çözüm bulduklarını belirten Taşkın, "Otobüs seferlerinde depremden dolayı biraz aksama oldu. İnternet konusunda şehirdeki bu alt yapının harabiyetinden kaynaklı sorunlar yaşanıyor. Mahallelerde internet sorunu var. Onun dışında doğal gaz, kanalizasyon altyapıdaki arızalardan kaynaklı sıkıntılarla karşılaşıyorum. Hemen müdahale ediyoruz, yerinde çözmeye çalışıyoruz. Kalıcı konutlara dair evi çıkanlar mutluluk içerisinde öbürleri sabırsızlıkla o bir sonraki kurayı bekliyor” söylemlerinde bulundu.

Kaynak: BÜLTEN