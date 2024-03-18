Malatya’da “Çanakkale Geçilmez” vurgusu

Malatya’da, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 109. yıl dönümünün anlam ve önemi adına Çanakkale’nin aziz şehitleri saygı ve şükranla anıldı.

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tüm ülkede olduğu gibi Malatya’da da tören düzenlendi. Törene; Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, şehit ve gazi aileleri, gazi dernek başkanları, siyasi temsilciler katıldı.

Törene katılanlardan 2.Ordu Komutanı, Malatya Valisi Ersin Yazıcı ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın çelenk sunumu ile başlayan tören; saygı duruşu, havaya 3 el ateş edilmesi ve İstiklal Marşı ile devam etti.

VALİ YAZICI ŞEHİTLİK DEFTERİNİ İMZALADI

Özel şehitlik defterini imzalayan Vali Ersin Yazıcı, “Başta Çanakkale Şehitleri olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyoruz. Gazilerimize ve ayakta olanlara uzun ömürler diliyoruz. Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde bir aradayız. ‘Çanakkale geçilmezi’ bütün dünyaya öğreten başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale’de “Çanakkale Geçilmezi” yazan Türk ordusuna, Türk milletine şükranlarımızı, minnetimizi bir kez daha dile getirmek istiyorum” şeklinde konuştu.