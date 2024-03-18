Meteoroloji Uzmanından önemli uyarı İç Anadolu bölgesi ve Hakkâri Van dikkat

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten İç Anadolu Bölgesini Hakkâri ve Van illeri için bazı uyarılarda bulunarak tedbir alınması gerektiğinin altını çizdi. Ökten, İç Anadolu Bölgesi ile ilgili “Ankara dâhil İç Anadolu Bölgesinde Çarşamba akşamından itibaren örtülük kar ihtimali var” dedi.

“Hakkâri yükseklerinde kar kalınlığı hafta içi 10 metreye kadar yükselebilir” diyen Kerem Ökten “Genel Kurmay Askerlerimiz için tedbir almalı” şeklinde uyarılarda bulundu.

“KUVVETLİ KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR”

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten bazı hava tahminlerinde bulundu. İç Anadolu Bölgesi’ni, Hakkâri ve Van illeri hakkında bazı uyarılarda bulundu. Ökten İç Anadolu Bölgesi ile ilgili, “Ankara dâhil İç Anadolu Bölgesinde Çarşamba akşamından itibaren örtülük kar ihtimali var” ifadelerine yer verirken Hakkâri ve Van illeri için de “Bu gece ve sabah, Hakkâri ve Van'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Buradan önemle duyurulur. Hakkâri'de hafta içi kar afeti ihtimali var. Çığ riskine karşı dikkatli olunmalı” şeklinde konuştu.