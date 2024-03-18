18 Mar 2024 - 14:40- Gündem G:

Kimse evsiz kalmayacak 0,69 faizli konut desteğini bakan açıkladı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin duyurduğu 0,69 faizli konut desteğiyle, ev sahibi olmak isteyen herkes için önemli bir fırsat doğuyor. Bu destekle, kimse evsiz kalmayacak ve vatandaşlar rahatlıkla konut sahibi olabilecekler. İşte bu konut desteğine dair detaylar...

Kimse evsiz kalmayacak 0,69 faizli konut desteğini bakan açıkladı mask
Kimse evsiz kalmayacak 0,69 faizli konut desteğini bakan açıkladı
Kimse evsiz kalmayacak 0,69 faizli konut desteğini bakan açıkladı
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0,69 faizli konut kredisi, 180 ay vade imkanıyla vatandaşlara sunulacak. Ödemeler, çekilen kredi miktarına göre belirlenecek ve ev almak isteyen herkes için uygun bir seçenek olacak.

Kimse evsiz kalmayacak 0,69 faizli konut desteğini bakan açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin duyurduğu 0,69 faizli konut desteğiyle ev sahibi olmak isteyenlere büyük bir fırsat sunulmakta. Bu konut kredisi, özellikle maaşları ev alma gücüne yetmeyen vatandaşlar için önemli bir imkân sağlamakta. Ayrıca, geri ödeme planı da çeşitli tutarlara göre aylık ödeme miktarlarını ve toplam geri ödeme tutarlarını belirlemekte.

Kimse evsiz kalmayacak 0,69 faizli konut desteğini bakan açıkladı

Örneğin, 500 bin TL kredi çekecek bir vatandaş için aylık ödeme miktarı 4.859,43 TL olacaktır. 750 bin TL kredi çeken bir vatandaşın aylık ödemesi ise 7.289,15 TL olacak. Kredi miktarı arttıkça aylık ödeme miktarı da artmakta. Ödeme tablosu, çekilecek kredi miktarına ve faiz oranına göre değişiklik göstermekte.
Kimse evsiz kalmayacak 0,69 faizli konut desteğini bakan açıkladı

Bu konut kredisi desteği kapsamında, kentsel dönüşüm projelerine de önemli bir destek sağlanmakta. Projelerin başlatılmasıyla birlikte, vatandaşlar dayanıklı ve güvenli konutlara kavuşabilecekler. Başvuru tarihleri ve kentsel dönüşüm başvurusunun nasıl yapılacağı ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Kimse evsiz kalmayacak 0,69 faizli konut desteğini bakan açıkladı
 

Kaynak: Haber Merkezi

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18 Mar 2024 - 14:40 - Gündem

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