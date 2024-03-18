Kimse evsiz kalmayacak 0,69 faizli konut desteğini bakan açıkladı

0,69 faizli konut kredisi, 180 ay vade imkanıyla vatandaşlara sunulacak. Ödemeler, çekilen kredi miktarına göre belirlenecek ve ev almak isteyen herkes için uygun bir seçenek olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin duyurduğu 0,69 faizli konut desteğiyle ev sahibi olmak isteyenlere büyük bir fırsat sunulmakta. Bu konut kredisi, özellikle maaşları ev alma gücüne yetmeyen vatandaşlar için önemli bir imkân sağlamakta. Ayrıca, geri ödeme planı da çeşitli tutarlara göre aylık ödeme miktarlarını ve toplam geri ödeme tutarlarını belirlemekte.

Örneğin, 500 bin TL kredi çekecek bir vatandaş için aylık ödeme miktarı 4.859,43 TL olacaktır. 750 bin TL kredi çeken bir vatandaşın aylık ödemesi ise 7.289,15 TL olacak. Kredi miktarı arttıkça aylık ödeme miktarı da artmakta. Ödeme tablosu, çekilecek kredi miktarına ve faiz oranına göre değişiklik göstermekte.

Bu konut kredisi desteği kapsamında, kentsel dönüşüm projelerine de önemli bir destek sağlanmakta. Projelerin başlatılmasıyla birlikte, vatandaşlar dayanıklı ve güvenli konutlara kavuşabilecekler. Başvuru tarihleri ve kentsel dönüşüm başvurusunun nasıl yapılacağı ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Kaynak: Haber Merkezi