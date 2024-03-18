CHP İl Başkanı Yıldız’dan 18 Mart mesajı

“Vatanını korumak için cephede canını vermeye hazır, ölmek için bekleyen askerler vatanına siper oldular” diyen Barış Yıldız Çanakkale’yi geçilmez kılarak büyük bir destanı, büyük bir askeri başarıyı bıraktılar tüm dünyada. Mustafa Kemal Atatürk'le anılan bu zafer Mustafa Kemal Atatürk'ün komutanlığının en büyük nişanı oldu” dedi.

“KURTULUŞ MÜCADELESİNİN RUHU OLDU”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Barış Yıldız mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Türk askerinin en büyük başarısı olan Çanakkale Zaferi yalnız askeri bir muharebe olmanın ötesinde, bir milletin yeniden dirilişinin, yeniden ayağa kalkışının, yeniden umudunun yükselişinin miladı oldu. 18 Mart'ta Çanakkale'de emperyalizme karşı verilen mücadele sonrası yükselen umutla beraber kurtuluş mücadelesinin ruhu oldu. Bugün bu büyük kahramanlık hikâyesinin 109’uncu yılında o ruhu yaşatmayı görev biliyoruz.

Bu vesileyle Çanakkale'yi Türk tarihine altın harflerle yazdıran başta Anafartalar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cevat Çobanlı'yı, Selahattin Adil'i, Yüzbaşı Hafız Nazmi Bey'i, Ezineli Yahya Çavuş'u, Seyit Onbaşı'yı ve vatanın dört bir yanından cepheye koşan ismini sayamadığımız nice kahraman ve fedakâr ecdadımızı rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum.”

Kaynak: BÜLTEN