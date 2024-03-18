18 Mar 2024 - 14:38- Gündem G:

CHP İl Başkanı Yıldız’dan 18 Mart mesajı

ABONE OL Google News Sayfamız

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Barış Yıldız 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yıldız yayımladığı mesajda “Çanakkale Zaferi imkânsız denileni başaran, feda etmekten çekinmeyen kahramanların dillere destan olmuş emperyalizme karşı verilmiş en önemli savaşlardan biridir” ifadelerine yer verdi.

CHP İl Başkanı Yıldız’dan 18 Mart mesajı mask
CHP İl Başkanı Yıldız’dan 18 Mart mesajı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

“Vatanını korumak için cephede canını vermeye hazır, ölmek için bekleyen askerler vatanına siper oldular” diyen Barış Yıldız Çanakkale’yi geçilmez kılarak büyük bir destanı, büyük bir askeri başarıyı bıraktılar tüm dünyada. Mustafa Kemal Atatürk'le anılan bu zafer Mustafa Kemal Atatürk'ün komutanlığının en büyük nişanı oldu” dedi.

“KURTULUŞ MÜCADELESİNİN RUHU OLDU”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Barış Yıldız mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

CHP İl Başkanı Yıldız’dan 18 Mart mesajı

“Türk askerinin en büyük başarısı olan Çanakkale Zaferi yalnız askeri bir muharebe olmanın ötesinde, bir milletin yeniden dirilişinin, yeniden ayağa kalkışının, yeniden umudunun yükselişinin miladı oldu. 18 Mart'ta Çanakkale'de emperyalizme karşı verilen mücadele sonrası yükselen umutla beraber kurtuluş mücadelesinin ruhu oldu. Bugün bu büyük kahramanlık hikâyesinin 109’uncu yılında o ruhu yaşatmayı görev biliyoruz.
CHP İl Başkanı Yıldız’dan 18 Mart mesajı

Bu vesileyle Çanakkale'yi Türk tarihine altın harflerle yazdıran başta Anafartalar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cevat Çobanlı'yı, Selahattin Adil'i, Yüzbaşı Hafız Nazmi Bey'i, Ezineli Yahya Çavuş'u, Seyit Onbaşı'yı ve vatanın dört bir yanından cepheye koşan ismini sayamadığımız nice kahraman ve fedakâr ecdadımızı rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum.”

 
 

Kaynak: BÜLTEN

# CUMHURİYET HALK PARTİSİ, malatya Cumhuriyet Halk Partisi, malatya, malatya haber, malatya son dakika, son dakika malatya, son dakika malatya haberleri, Barış Yıldız, 18 Mart Çanakkale Zaferi, Şehitleri Anma Günü

18 Mar 2024 - 14:38 Malatya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL