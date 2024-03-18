Malatya’da binaların dış cephesi nasıl olacak?

Kent meydanlarının bir şehir için ne kadar önemli olduğuna dikkat çeken Malatya Kültür Yaşam Derneği Başkanı Araştırmacı Yazar Atilla Kantarcı, şimdi Malatya’nın önünde büyük bir fırsat olduğunu dile getirdi. Kent meydanı olmayan Malatya’da yıllarca Soykan Parkı ve Emekliler Parkı’nın Kent Meydanı diye sunulduğunu ifade eden Kantarcı, “Modern mimariye uygun, grafik çizimlerle kent meydanı ve çevresi projesi hazırlansın Malatyalılara sunulsun. Sanıyorum Malatyalıların Kent Meydanını çevreleyen binaların cephesinin nasıl olacağını bilmeye hakkı var” dedi.

Malatya Kültür Yaşam Derneği Başkanı Araştırmacı Yazar Atilla Kantarcı, yetkililere yeni kurulacak Malatya kent meydanını çevreleyecek binaların dış cephesinin nasıl olacağını sordu. BUSABAH Medya’ya konuşan Kantarcı, kent meydanlarının ne kadar önemli olduğuna dikkat çekti.

“MEYDANLAR İNSANLARIN BULUŞTUĞU KESİŞME NOKTALARIDIR”

“Eski Yunan Dönemi'nden günümüze dek kentlerde ortak yaşamın geçtiği kent meydanlarına ihtiyaç duyulmuş ve bu meydanlar toplumsal örf ve adetlere göre biçimlenmiş, yer aldıkları toplumun kültürünü, inançlarını ve yaşam değerlerini yansıtmıştır” diyen Kantarcı,

“Meydanlar, kentin kültürünü yansıtmakta olup, kent toplumunun doğal, kültürel ve sosyal özelliklerini sergiledikleri mekânlardır. Bütün kültürlerde uzun bir geçmişi olan meydanlar, insanların buluştuğu, bir araya geldiği kesişme noktalarıdır”

şeklinde konuştu.

Meydanların toplumun bir organik parçası olduğunu belirten Kantarcı,

“Meydanlar toplumun organik bir parçasıdır. İnsanlar bir araya gelmek, buluşmak, günlük problemlerini tartışmak, alışveriş yapmak için bütün kültürlerde meydanlara ihtiyaç duymuşlardır. Eski Yunan ve Roma'da meydanlar kentin kültürünü ve görkemini simgelemişlerdir. Geleneksel şehirlerde meydan, çevresindeki binalarla, meydan kaplaması ile çevresindeki bitkilerle ve yeraltı şebekesi ile birbirine bağıntılıdır. Bu bağıntıların dışında meydanı kuran kitleler arasında da kitle düzeni ve konumlarla ilgili bağıntılar vardır. Bu da meydanın mimari ve estetik değerini tayin eder”

ifadelerine yer verdi.

“ŞİMDİ ÖNÜMÜZDE BÜYÜK BİR FIRSAT VAR”

Malatya’nın önünde büyük bir fırsat olduğunu ifade eden Kantarcı, şunları kaydetti:

“Kent meydanı olmayan Malatya’da yıllarca Soykan Parkı ve Emekliler Parkı Kent Meydanı diye sunuldu. Şimdi önümüzde büyük bir fırsat var. Modern mimariye uygun, grafik çizimlerle kent meydanı ve çevresi projesi hazırlansın Malatyalılara sunulsun. Çünkü çağdaş ve modern bir Kent Meydanı etrafını çevreleye binalar ve iş merkezlerinin görsel seyri ile kıymet bulur. Sanıyorum Malatyalıların Kent Meydanını çevreleyen binaların cephesinin nasıl olacağını bilmeye hakkı var. Ayrıca çok önemli gördüğüm bir konu da, şehrin hafızasının kaybolmaması için kent hafızasını canlandırma ve şehre olan yabancılığı azaltmak adına çarşı merkezde uygun yerlere geçmişte var olan ve alış veriş yaptığımız kapalı çarşının küçük bir örneği olan Bedesten (1730), eski Çınarlı Cami (1627), Şirket Han, Söğütlü Caminin tarihi minaresi (1763) gibi tarih ve geçmişimizi hatırlatan binaların yapılması hafızayı tazeleme adına elzemdir.”