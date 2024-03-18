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Deprem Bilimciden Malatyalıları rahatlatacak açıklama geldi

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Depremlerin ardından sık sık çalışmaları ve bilgilendirmeleri ile gündeme gelen Emekli Jeolog Prof. Dr. Mehmet Önal Malatya hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Bilim insanları Malatya’da 6 Şubat’tan itibaren meydana gelen binlerce artçı depremle birlikte enerjinin büyük bir kısmının boşaldığını ifade ederken Önal da “Artçı depremlerde de sönümlenme başladı” dedi.

Deprem Bilimciden Malatyalıları rahatlatacak açıklama geldi mask
Deprem Bilimciden Malatyalıları rahatlatacak açıklama geldi
Deprem Bilimciden Malatyalıları rahatlatacak açıklama geldi
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Depremlerin ardından sık sık çalışmaları ve bilgilendirmeleri ile gündeme gelen Emekli Jeolog Prof. Dr. Mehmet Önal Malatya hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Bilim insanları Malatya’da 6 Şubat’tan itibaren meydana gelen binlerce artçı depremle birlikte enerjinin büyük bir kısmının boşaldığını ifade ederken Önal da “Artçı depremlerde de sönümlenme başladı” dedi.

Deprem Bilimciden Malatyalıları rahatlatacak açıklama geldi

“Malatya’da bundan sonra 6’dan büyük artçı olacağını ben düşünmüyorum” ifadelerine yer veren Önal artçı depremler ile birlikte sönümleme olduğunu ifade etti.

“6’DAN BÜYÜK ARTÇI OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM”

Prof. Dr. Mehmet Önal 6 Şubat’ta meydana gelen ikinci büyük depremi bildirerek, “6 Şubat 2023 Elbistan saat 13.24 de Ekinözü Fayının ürettiği deprem 7.6 büyüklüğünde oldu. Bu deprem Doğanşehir’den Malatya’ya doğru Çöşnük Fayı boyunca devam etti ve Malatya yakın doğusunda sönümlendi. Bu depremin Malatya’daki artçıları 6, 5.8, 5.7 oldu” şeklinde açıkladı.

Deprem Bilimciden Malatyalıları rahatlatacak açıklama geldi

Malatya’da 6 büyüklüğünden daha büyük deprem beklemediğini açıklayan Önal, “Uluslararası istatistiğe göre artçı depremler ana depreme bir kalana kadar ulaşabilir. Malatya’da bundan sonra 6’dan büyük artçı olacağını ben düşünmüyorum. Artçı depremlerde de sönümlenme başladı” dedi.

Deprem Bilimciden Malatyalıları rahatlatacak açıklama geldi

SÖNÜMLEME NEDİR?

Artçı depremler ile beraber fay enerjisinin bir kısmının atılmasına sönümleme denir. Yani fayın enerjisinin tahliye edilmesi, rahatlatılmasıdır. Sönümleme süresinin fayın tipine, depremin büyüklüğüne, fayın yapısına ve bölgenin jeolojik yapısına göre değiştiği elde bulunan bilgiler arasındadır. Artçı depremler fayın enerjisini boşaltarak sönümlenmesine yardımcı olur.

 

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18 Mar 2024 - 14:13 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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