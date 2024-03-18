Türkiye'de en fazla cami hangi ilde? Akla ilk Konya geliyor ama

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), en fazla camisi bulunan illeri açıkladı ve merakla beklenen sıralama sonuçları dikkat çekti. Ülkemizdeki en fazla camiye sahip olan 10 ilin sıralamasında birinci olan şehir bakın hangi ilimiz? İşte Türkiye'de en fazla camiye sahip olan ilk 10 şehir ve detaylar...

TÜİK'in verilerine göre Türkiye'de en fazla camiye sahip olan şehirler belli oldu. İşte ilk 10 şehir ve cami sayıları:

İstanbul: 3555 cami

Konya: 3255 cami

Ankara: 3199 cami

Samsun: 2751 cami

Kastamonu: 2605 cami

Antalya: 2306 cami

Ordu: 2123 cami

Diyarbakır: 2079 cami

Urfa: 2107 cami

Trabzon: 2069 cami.

Kaynak: Haber Merkezi