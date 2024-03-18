Türkiye'de en fazla cami hangi ilde? Akla ilk Konya geliyor ama

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), en fazla camisi bulunan illeri açıkladı ve merakla beklenen sıralama sonuçları dikkat çekti. Ülkemizdeki en fazla camiye sahip olan 10 ilin sıralamasında birinci olan şehir bakın hangi ilimiz? İşte Türkiye'de en fazla camiye sahip olan ilk 10 şehir ve detaylar...
TÜİK'in verilerine göre Türkiye'de en fazla camiye sahip olan şehirler belli oldu. İşte ilk 10 şehir ve cami sayıları:
İstanbul: 3555 cami
Konya: 3255 cami
Ankara: 3199 cami
Samsun: 2751 cami
Kastamonu: 2605 cami
Antalya: 2306 cami
Ordu: 2123 cami
Diyarbakır: 2079 cami
Urfa: 2107 cami
Trabzon: 2069 cami.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.