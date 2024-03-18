Dikkat! Nevşehir’de 1, Niğde’de 2 ilçe etkilenecek

Elektrik sağlayıcıları tarafından Nevşehir’de ve Niğde’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. İşte Nevşehir’de ve Niğde’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…
MEDAŞ Nevşehir’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Nevşehir’de:
“Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Kaymaklı Beldesi, Bekirağa Mahallesi bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
MEDAŞ Niğde’de bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Niğde’de:
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Kemerhisar Beldesi, Cami Mahallesi, Kemerhisar Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Kemerhisar Beldesi, Tepe Mahallesi bölgelerine,
Yarın 10.00-13.00 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Acıgöl Mahallesi, Bahçeli Beldesi, Şeker Mahallesi, Seslikaya Köyü bölgelerine,
Yarın 10.00-12.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Kiledere Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi bölgelerine,
Yarın 10.00-13.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Elmalı Köyü, Cumhuriyet Mevkii, Elmalı Köyü, Kale Mevkii, Elmalı Köyü, Karşıyaka Mevkii bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Kiledere Beldesi, Hürriyet Mahallesi bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.