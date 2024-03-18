18 Mar 2024 - 12:51 - Gündem

Dikkat! Nevşehir’de 1, Niğde’de 2 ilçe etkilenecek

Elektrik sağlayıcıları tarafından Nevşehir’de ve Niğde’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. İşte Nevşehir’de ve Niğde’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…