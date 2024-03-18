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Dikkat! Nevşehir’de 1, Niğde’de 2 ilçe etkilenecek

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Nevşehir’de ve Niğde’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. İşte Nevşehir’de ve Niğde’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Dikkat! Nevşehir’de 1, Niğde’de 2 ilçe etkilenecek mask
Dikkat! Nevşehir’de 1, Niğde’de 2 ilçe etkilenecek
Dikkat! Nevşehir’de 1, Niğde’de 2 ilçe etkilenecek
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Elektrik sağlayıcıları tarafından Nevşehir’de ve Niğde’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. İşte Nevşehir’de ve Niğde’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Dikkat! Nevşehir’de 1, Niğde’de 2 ilçe etkilenecek

MEDAŞ Nevşehir’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Nevşehir’de:

“Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Kaymaklı Beldesi, Bekirağa Mahallesi bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Dikkat! Nevşehir’de 1, Niğde’de 2 ilçe etkilenecek

MEDAŞ Niğde’de bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Niğde’de:

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Kemerhisar Beldesi, Cami Mahallesi, Kemerhisar Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Kemerhisar Beldesi, Tepe Mahallesi bölgelerine,

Dikkat! Nevşehir’de 1, Niğde’de 2 ilçe etkilenecek

Yarın 10.00-13.00 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Acıgöl Mahallesi, Bahçeli Beldesi, Şeker Mahallesi, Seslikaya Köyü bölgelerine,

Yarın 10.00-12.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Kiledere Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi bölgelerine,

Yarın 10.00-13.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Elmalı Köyü, Cumhuriyet Mevkii, Elmalı Köyü, Kale Mevkii, Elmalı Köyü, Karşıyaka Mevkii bölgelerine,

Dikkat! Nevşehir’de 1, Niğde’de 2 ilçe etkilenecek

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Kiledere Beldesi, Hürriyet Mahallesi bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

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18 Mar 2024 - 12:51 Niğde- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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