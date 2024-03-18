Siirtliler yarın bu saatlere dikkat

DEDAŞ Siirt’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Siirt’te:
“Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Şirvan ilçesine bağlı Akyokuş, Dolusalkım, Yazıcık, Çavuşlu, Nurs, Yedikapı, Başçavuş, Daltepe, Kalkancık, Adıgüzel, Özpınar, Taşyaka, Zinihari, Yaylacı, Kapılı, Soğuksu, Sırçalı, Tatlıpayam, Dişlinar, Sevincik, Ördekli, Söbetaş, İnecik, Yatağan, Derinçay, Serinpınar(Pirinçli), Sevindik, Durankaya, Kırtepe, Dilecik, Asmalıdere, Damlı, Taşlı, Yolbaşı, Belençay, Küfre, Yalkaya, Sarıdana, Yağcılar, İncekaya, Pirinçli, Yok(Köşk), Yok (Kale), Yok(Orta), Ümranlı, Serinpınar(Yaylacı), Hilki, Mülki, Kısraklı bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Koçpınar, Afetevleri, Çeltiksuyu, Savaş, Karabıyık, Yelkesen, Ekinyolu, Çimencik, Yokuşlu, Bağgöze, Bozkuş, Karadayılar, Ilıca, Kaşıkyayla, Sevindik, Duaf bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Pervari ilçesine bağlı Gökçekoru, Gölgeli bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Kurtalan ilçesine bağlı Yeni, Fırat, Kültür, Güney, Seyrantepe (Merkez), Cumhuriyet, Kültür, Beykent, Yeniköprü, Bölüktepe bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Eruh ilçesine bağlı Okçular, Özlüpelit, Dönerdöver, Duygulu, Direkli, Dadaklı, Erenkaya, Gülburnu, Dağdöşü, Özlüpelit, Dikboğaz, Ballıkavak bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.