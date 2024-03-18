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Siirtliler yarın bu saatlere dikkat

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Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Siirt’te işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. DEDAŞ Siirt’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Siirtliler yarın bu saatlere dikkat mask
Siirtliler yarın bu saatlere dikkat
Siirtliler yarın bu saatlere dikkat
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DEDAŞ Siirt’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Siirt’te:

Siirtliler yarın bu saatlere dikkat

“Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Şirvan ilçesine bağlı Akyokuş, Dolusalkım, Yazıcık, Çavuşlu, Nurs, Yedikapı, Başçavuş, Daltepe, Kalkancık, Adıgüzel, Özpınar, Taşyaka, Zinihari, Yaylacı, Kapılı, Soğuksu, Sırçalı, Tatlıpayam, Dişlinar, Sevincik, Ördekli, Söbetaş, İnecik, Yatağan, Derinçay, Serinpınar(Pirinçli), Sevindik, Durankaya, Kırtepe, Dilecik, Asmalıdere, Damlı, Taşlı, Yolbaşı, Belençay, Küfre, Yalkaya, Sarıdana, Yağcılar, İncekaya, Pirinçli, Yok(Köşk), Yok (Kale), Yok(Orta), Ümranlı, Serinpınar(Yaylacı), Hilki, Mülki, Kısraklı bölgelerine,

Siirtliler yarın bu saatlere dikkat

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Koçpınar, Afetevleri, Çeltiksuyu, Savaş, Karabıyık, Yelkesen, Ekinyolu, Çimencik, Yokuşlu, Bağgöze, Bozkuş, Karadayılar, Ilıca, Kaşıkyayla, Sevindik, Duaf bölgelerine,

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Pervari ilçesine bağlı Gökçekoru, Gölgeli bölgelerine,

Siirtliler yarın bu saatlere dikkat

Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Kurtalan ilçesine bağlı Yeni, Fırat, Kültür, Güney, Seyrantepe (Merkez), Cumhuriyet, Kültür, Beykent, Yeniköprü, Bölüktepe bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Eruh ilçesine bağlı Okçular, Özlüpelit, Dönerdöver, Duygulu, Direkli, Dadaklı, Erenkaya, Gülburnu, Dağdöşü, Özlüpelit, Dikboğaz, Ballıkavak bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Siirtliler yarın bu saatlere dikkat

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18 Mar 2024 - 12:49 Siirt- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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