2024 yılı emekli promosyonları hangi banka ne kadar veriyor?

2024 yılında emekli promosyonları yeniden gözler önüne seriliyor. Akbank, Garanti, Yapı Kredi, İş Bankası ve diğer bankaların emekli promosyon tutarları, emekliler tarafından merakla bekleniyor. Hangi bankanın ne kadar promosyon sunduğunu öğrenmek için detayları keşfedin.

Yeni yılda emekli maaşlarına yapılan zamla birlikte, emekli promosyonları da emeklilerin gündeminde önemli bir yer tutmaya devam ediyor. Bankaların sunduğu promosyon tutarları, emekliler tarafından dikkatle takip ediliyor. Akbank, Garanti, Yapı Kredi, İş Bankası ve diğer bankaların emekli promosyonları ise merak konusu haline geldi. 2024 yılında hangi bankanın ne kadar emekli promosyonu verdiğini inceleyelim.

2024 yılında emekli promosyonlarına ilişkin bilgileri içeren güncel bir metin sunulmuş. İşte hangi bankanın ne kadar emekli promosyonu verdiğine dair detaylar:

3.500 TL'ye kadar olan emeklilere: 4.500 TL

3.500 TL- 7.500 TL arasındaki emeklilere: 5.250 TL

7.500 TL- 10.000 TL arasındaki emeklilere: 6.750 TL

10.000 TL ve üzerindekiler için: 7.500 TL

Promosyondan yararlanmak için 1- 29 Şubat 2024 tarihleri arasında 3 yıl boyunca Garanti BBVA'dan gelir veya aylıklarını almaya taahhüt etmek gerekmektedir.

3.500 TL'ye kadar olan emeklilere: 4.500 TL

3.500 TL- 7.500 TL arasındaki emeklilere: 5.250 TL

7.500 TL- 10.000 TL arasındaki emeklilere: 6.750 TL

10.000 TL ve üzerindekiler için: 7.500 TL

3.500 TL'ye kadar olan emeklilere: 4.500 TL

3.500 TL- 7.499 TL arasındaki emeklilere: 5.250 TL

7.500 TL- 9.999 TL arasındaki emeklilere: 6.750 TL

10.000 TL ve üzerindekiler için: 7.500 TL

Promosyondan yararlanmak için 1 Mart 2024- 31 Mart 2024 tarihleri arasında 3 yıl boyunca Yapı Kredi'den emekli aylığı alma taahhüdü vermek gerekmektedir.

3.500 TL altında aylık alanlara: 6.000 TL

3.500 TL- 7.499 TL arasında aylık alanlara: 7.000 TL

7.500 TL- 9.999 TL arasında aylık alanlara: 9.000 TL

10.000 TL ve üzerindekiler için: 10.000 TL

3.500 TL altında aylık alanlara: 3.000 TL

3.500 TL- 7.500 TL arasında aylık alanlara: 3.500 TL

7.500 TL- 10.000 TL arasında aylık alanlara: 4.500 TL

10.000 TL üzerinde aylık alanlara: 5.000 TL

3.500 TL'ye kadar aylık alanlara: 6.000 TL

3.500 TL- 7.500 TL arasında aylık alanlara: 7.000 TL

7.500 TL- 10.000 TL arasında aylık alanlara: 9.000 TL

10.000 TL ve üzerinde aylık alanlara: 10.000 TL

Promosyondan yararlanmak için 10 Ocak 2024- 29 Şubat 2024 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler için geçerlidir. Bu bilgiler ışığında, emekli promosyonlarına ilişkin mevcut durum ve en yüksek promosyonları veren bankalar hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.

Kaynak: Haber Merkezi