Mersin’de Akdeniz Aydıncık Mezitli Mut Silifke Toroslar ve Yenişehir etkilenecek!

Elektrik sağlayıcıları tarafından Mersin’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Mersin’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…
Toroslar EDAŞ Mersin’in bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Mersin’de:
“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Akdeniz ilçesine bağlı Kış, Kurtoğlu, Çiftlik, İncekeli, Şıh Mahmut Ziyaret 1, Vaizoğlu, Ürkütür-, Sait, Lokmanhekim, Zafer 1, Sapandere, Fıratlar bölgelerine,
Yarın 09.30-17.00 saatleri arasında Aydıncık ilçesine bağlı D.S.İ, Kapız, S.Çakmakoğlu, Karagöz, Kumluk, Cumhuriyet/2, Göktaş, Cumhuriyet bölgelerine,
Yarın 09.30-17-30 saatleri arasında Mezitli ilçesine bağlı 38418, 38428, 38430, 38436, 38438, 38441, 38443, 38444, 38453, 38454, 38456, 38469, 38472, 38473, Dadaloğlu, Fındık Pınarı, Test2, Vatan, Zeytinli Bahçe, 37514, 37520, 37524, 37528, 37537, 37541, 37543, 37544, 37545, 37546, 37549, 37551, 37553, 37555, 37557, 37574, 37575, 37576, 37578, 37580, 37594, 37650, Kuyuluk, Yağmur, 31050, 31060, 31058, 31033, 31035, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı bölgelerine,
Yarın 09.00-17-00 saatleri arasında Mut ilçesine bağlı Aşağıköselerli, Türkmen, Özköy, Merkez bölgelerine,
Yarın 09.00-17-00 saatleri arasında Silifke ilçesine bağlı 183, Sanayiciler, Şirin, 167, 264, 264/4, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 270/3, 271, 273, 275, 276, 287, 288, Alparslan Türkeş, Hasret, Millet, Sanayiciler/3, Sarı, Ünlü, Sökün 1, Kurtuluş 1 bölgelerine,
Yarın 09.30-12-00 saatleri arasında Toroslar ilçesine bağlı Kepirli bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı 31176, 32., 31141, 31165, 31178, 31180 sokak bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.