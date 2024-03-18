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Mersin’de Akdeniz Aydıncık Mezitli Mut Silifke Toroslar ve Yenişehir etkilenecek!

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Mersin’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Mersin’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Mersin’de Akdeniz Aydıncık Mezitli Mut Silifke Toroslar ve Yenişehir etkilenecek! mask
Mersin’de Akdeniz Aydıncık Mezitli Mut Silifke Toroslar ve Yenişehir etkilenecek!
Mersin’de Akdeniz Aydıncık Mezitli Mut Silifke Toroslar ve Yenişehir etkilenecek!
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Elektrik sağlayıcıları tarafından Mersin’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Mersin’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Toroslar EDAŞ Mersin’in bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Mersin’de:

Mersin’de Akdeniz Aydıncık Mezitli Mut Silifke Toroslar ve Yenişehir etkilenecek!

“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Akdeniz ilçesine bağlı Kış, Kurtoğlu, Çiftlik, İncekeli, Şıh Mahmut Ziyaret 1, Vaizoğlu, Ürkütür-, Sait, Lokmanhekim, Zafer 1, Sapandere, Fıratlar bölgelerine,

Mersin’de Akdeniz Aydıncık Mezitli Mut Silifke Toroslar ve Yenişehir etkilenecek!

Yarın 09.30-17.00 saatleri arasında Aydıncık ilçesine bağlı D.S.İ, Kapız, S.Çakmakoğlu, Karagöz, Kumluk, Cumhuriyet/2, Göktaş, Cumhuriyet bölgelerine,

Mersin’de Akdeniz Aydıncık Mezitli Mut Silifke Toroslar ve Yenişehir etkilenecek!

Yarın 09.30-17-30 saatleri arasında Mezitli ilçesine bağlı 38418, 38428, 38430, 38436, 38438, 38441, 38443, 38444, 38453, 38454, 38456, 38469, 38472, 38473, Dadaloğlu, Fındık Pınarı, Test2, Vatan, Zeytinli Bahçe, 37514, 37520, 37524, 37528, 37537, 37541, 37543, 37544, 37545, 37546, 37549, 37551, 37553, 37555, 37557, 37574, 37575, 37576, 37578, 37580, 37594, 37650, Kuyuluk, Yağmur, 31050, 31060, 31058, 31033, 31035, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı bölgelerine,

Mersin’de Akdeniz Aydıncık Mezitli Mut Silifke Toroslar ve Yenişehir etkilenecek!

Yarın 09.00-17-00 saatleri arasında Mut ilçesine bağlı Aşağıköselerli, Türkmen, Özköy, Merkez bölgelerine,

Yarın 09.00-17-00 saatleri arasında Silifke ilçesine bağlı 183, Sanayiciler, Şirin, 167, 264, 264/4, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 270/3, 271, 273, 275, 276, 287, 288, Alparslan Türkeş, Hasret, Millet, Sanayiciler/3, Sarı, Ünlü, Sökün 1, Kurtuluş 1 bölgelerine,

Mersin’de Akdeniz Aydıncık Mezitli Mut Silifke Toroslar ve Yenişehir etkilenecek!

Yarın 09.30-12-00 saatleri arasında Toroslar ilçesine bağlı Kepirli bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı 31176, 32., 31141, 31165, 31178, 31180 sokak bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Mersin’de Akdeniz Aydıncık Mezitli Mut Silifke Toroslar ve Yenişehir etkilenecek!
 

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18 Mar 2024 - 12:39 Mersin- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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