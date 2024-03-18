18 Mar 2024 - 12:39 - Gündem

Mersin’de Akdeniz Aydıncık Mezitli Mut Silifke Toroslar ve Yenişehir etkilenecek!

Elektrik sağlayıcıları tarafından Mersin’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Mersin’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…