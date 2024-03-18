18 Mar 2024 - 12:35- Gündem G:

Adana’da Ceyhan Feke Kozan Saimbeyli ve Yüreğir etkilenecek!

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Adana’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Adana’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Adana’da Ceyhan Feke Kozan Saimbeyli ve Yüreğir etkilenecek! mask
Adana’da Ceyhan Feke Kozan Saimbeyli ve Yüreğir etkilenecek!
Adana’da Ceyhan Feke Kozan Saimbeyli ve Yüreğir etkilenecek!
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Elektrik sağlayıcıları tarafından Adana’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Adana’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Toroslar EDAŞ Adana’nın bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Adana’da:

Adana’da Ceyhan Feke Kozan Saimbeyli ve Yüreğir etkilenecek!

“Yarın 10.00-17.00 saatleri arasında Ceyhan ilçesine bağlı 3604, 3605, 3612, 3614, 3616 bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Feke ilçesine bağlı Elmalı Yayla, Kırıkuşağı Merkez, Serin Yayla, Gürlevik, Houdu, Keloluk, Kovukçınar Merkez, Bahçeli, Bozgüney, Paşalı Merkez, Yazı, Tenkerli bölgelerine,

Adana’da Ceyhan Feke Kozan Saimbeyli ve Yüreğir etkilenecek!

Yarın 09.30-17.00 saatleri arasında Karaisalı ilçesine bağlı Ayakkıf Merkez, Saklı, Çakallı Merkez, Çocuklar Merkez, Kesiri, Emelcik, Kuyucu bölgelerine,

Yarın 10.00-17.00 saatleri arasında Kozan ilçesine bağlı Ayşehoca, Çokak, Dilekkaya, Atatürk, Atatürk (Hürriyet)-, Atatürk/8, Barboros, Çağla, Çay/5, Çay/7, Çay/8, Çıkmaz, Çıkmaz2, Fatih, Fatih (Cumhuriyet)-, Fatih (Yeni)-, Fatih 1-, Fatih/18, Ferah, Fevzi Çakmak, Garaj Arkası, Gültekin, Gültekin (Hürriyet)-, Güven/1, Huzur, Hüsrev Sami, Hüsrev Sami (Yeni)-, İncekara, İstiklal/9, Karanfil/5, Menekşe/3, Mete/5, Mithatpaşa, Mithatpaşa/2, Mülayim, Okul, Okul (Hürriyet)-, Rumeli, Rumeli (Cumhuriyet) bölgelerine,

Adana’da Ceyhan Feke Kozan Saimbeyli ve Yüreğir etkilenecek!

Yarın 10.00-17.00 saatleri arasında Kozan ilçesine bağlı Selanik, Şirin/1, Şirin/3, Ziya Gökalp/2, Zübeyde Hanım/1, Zübeyde Hanım/3, Zümrüt, 1., Anavarza, Atatürk Kemalpaşa, Atatürk/11, Cemal Gürsel, Ceyhan, Ceyhan Sarıbekirli, Ceyhan Sarıbekirli/2, Ceyhan Sarıbekirli/3, Coşkun/1, Çalışkan, Emir, Gazi, Güneş, Gürbüz, Hacıbeyli Papatya, Hürriyet, İnönü, Kanal, Karahoroz, Kasımpatı, Kocakışla-, Köprübaşı-, Menekşe/1, Muhammet Arslan, Özdemir, Sümbül/1, Şelale, Şimşek/1, Yeşim, Zambak/1, Zübeyde Hanım, Kamışoba, Ayşehoca, Dilekkaya, Kamışoba bölgelerine,

Yarın 09.30-17.00 saatleri arasında Saimbeyli ilçesine bağlı Yeniköy Merkez bölgelerine,

Adana’da Ceyhan Feke Kozan Saimbeyli ve Yüreğir etkilenecek!

Yarın 09.00-12.30 saatleri arasında Seyhan ilçesine bağlı 70037, 70039, 70041, 70043, 70045, 70047, 70049, 70059, 70061, 70587, 70595, 70599, Karaafat bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Yüreğir ilçesine bağlı 176, 5928, 5930, 5931, 5932-, 5970 bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

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18 Mar 2024 - 12:35 Adana- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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