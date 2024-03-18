Malatya Havalimanı’nın Şubat ayı istatistikleri açıklandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Malatya Havalimanı’nın 2024 yılı şubat ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Yapılan açıklamada, Malatya Havalimanı’nda şubat ayında, iç hat yolcu trafiği 63 bin 271, dış hat yolcu trafiği 186 olarak belirtilirken, şubat ayında toplam 63 bin 457 yolcuya hizmet verildiği kaydedildi.

İniş-kalkış yapan uçak trafiğinin iç hatlarda 423, dış hatlarda 5 olmak üzere toplamda 428’e ulaştığının ifade edildiği açıklamada yük trafiği ise 485 ton olarak belirtildi. Ocak-şubat dönemlerinde Malatya Havalimanı’nda yolcu trafiği 126 bin 494, uçak trafiği 873, yük trafiği ise 947 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı