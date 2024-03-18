Malatya Havalimanı’nın Şubat ayı istatistikleri açıklandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Malatya Havalimanı’nın 2024 yılı şubat ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Yapılan açıklamada, Malatya Havalimanı’nda şubat ayında, iç hat yolcu trafiği 63 bin 271, dış hat yolcu trafiği 186 olarak belirtilirken, şubat ayında toplam 63 bin 457 yolcuya hizmet verildiği kaydedildi.
İniş-kalkış yapan uçak trafiğinin iç hatlarda 423, dış hatlarda 5 olmak üzere toplamda 428’e ulaştığının ifade edildiği açıklamada yük trafiği ise 485 ton olarak belirtildi. Ocak-şubat dönemlerinde Malatya Havalimanı’nda yolcu trafiği 126 bin 494, uçak trafiği 873, yük trafiği ise 947 ton olarak gerçekleşti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.