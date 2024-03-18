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Konya’da Akşehir Altıntekin Bahçelievler Aziziye Kulu Meram ve Sarayönü etkilenecek!

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Konya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Konya’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Konya’da Akşehir Altıntekin Bahçelievler Aziziye Kulu Meram ve Sarayönü etkilenecek!Konya’da Akşehir Altıntekin Bahçelievler Aziziye Kulu Meram ve Sar mask
Konya’da Akşehir Altıntekin Bahçelievler Aziziye Kulu Meram ve Sarayönü etkilenecek!
Konya’da Akşehir Altıntekin Bahçelievler Aziziye Kulu Meram ve Sarayönü etkilenecek!
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Elektrik sağlayıcıları tarafından Konya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Konya’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Konyanın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

Konya’da Akşehir Altıntekin Bahçelievler Aziziye Kulu Meram ve Sarayönü etkilenecek!

18.03.2024 09:00 - 18.03.2024 17:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile Akşehir ilçesine bağlı Altuntaş mahallesine,

21.03.2024 09:00 - 21.03.2024 17:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile Akşehir ilçesine bağlı Altuntaş mahallesine,

21.03.2024 09:15 - 21.03.2024 17:15 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile Akşehir ilçesine bağlı Altuntaş mahallesine,

Konya’da Akşehir Altıntekin Bahçelievler Aziziye Kulu Meram ve Sarayönü etkilenecek!

19.03.2024 10:00 - 19.03.2024 15:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile Altıntekin ilçesine bağlı Oğuzeli Mahallesine,

20.03.2024 10:00 - 20.03.2024 15:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile Altıntekin ilçesine Dedeler Mahallesine,

19.03.2024 09:00 - 19.03.2024 11:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile Beyşehir ilçesine bağlı Bahçelievler, İçerişehir mahallelerine,

19.03.2024 10:00 - 19.03.2024 14:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile Cihanbeyli ilçesine bağlı Kuşca Mahallesine,

Konya’da Akşehir Altıntekin Bahçelievler Aziziye Kulu Meram ve Sarayönü etkilenecek!

19.03.2024 09:30 - 19.03.2024 12:30 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile Çumra ilçesine bağlı Yeni Mahallesine,

19.03.2024 12:00 - 19.03.2024 15:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile Çumra ilçesine bağlı Karkın mahallesine,

19.03.2024 10:00 - 19.03.2024 15:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile Ereğli ilçesine bağlı Cahı, Kargacı mahallelerine,

Konya’da Akşehir Altıntekin Bahçelievler Aziziye Kulu Meram ve Sarayönü etkilenecek!

19.03.2024 12:00 - 19.03.2024 15:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile Ereğli ilçesine bağlı Aziziye, Yukarıgöndelen mahallesine,

19.03.2024 09:00 - 19.03.2024 17:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile Kulu ilçesine bağlı Bozan Mahallesine,

19.03.2024 09:00 - 19.03.2024 11:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile Meram ilçesine bağlı Uluırmak Mahallesine,

Konya’da Akşehir Altıntekin Bahçelievler Aziziye Kulu Meram ve Sarayönü etkilenecek!

19.03.2024 09:00 - 19.03.2024 14:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile Sarayönü ilçesine bağlı Yukarı  Mahallesine,

19.03.2024 09:00 - 19.03.2024 17:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile Tuzlukçu ilçesine bağlı Konarı Mahallesine,

19.03.2024 10:00 - 19.03.2024 12:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile Yunak İlçesine bağlı Kuyubaşı, Yığar Mahallelerine elektrik enerjisi verilemeyeceği açıklandı.”

 

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18 Mar 2024 - 12:09 Konya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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