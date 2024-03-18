Edirne’de yaşayanlar yarın günü dikkat!

Elektrik sağlayıcıları tarafından Edirne’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Edirne’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…
Elektrik sağlayıcıları tarafından, Edirne’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:
19 MART 2024 SALI EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:
İLÇE: ENEZ
Mahalle Adı
Sultaniçe-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
1,5 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
19.03.2024 Salı Saati: 10:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
19.03.2024 Salı Saati: 11:30
İLÇE: ENEZ
Mahalle Adı
Sultaniçe-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
5,5 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
19.03.2024 Salı Saati: 11:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
19.03.2024 Salı Saati: 17:00
20 MART 2024 ÇARŞAMBA EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:
İLÇE: MERKEZ
Mahalle Adı
Üyüklütatar-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
4 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
20.03.2024 Çarşamba Saati: 09:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
20.03.2024 Çarşamba Saati: 13:30
21 MART 2024 PERŞEMBE EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:
İLÇE: MERKEZ
Mahalle Adı
Merkez-İstasyon
Tahmini Kesinti Süresi
4 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
21.03.2024 Perşembe Saati: 09:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
21.03.2024 Perşembe Saati: 13:30
İLÇE: MERKEZ
Mahalle Adı
Merkez-İstasyon
Tahmini Kesinti Süresi
4 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
21.03.2024 Perşembe Saati: 09:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
21.03.2024 Perşembe Saati: 13:30
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.