Edirne’de yaşayanlar yarın günü dikkat!

Elektrik sağlayıcıları tarafından Edirne’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Edirne’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Edirne’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

19 MART 2024 SALI EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: ENEZ

Mahalle Adı

Sultaniçe-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

1,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

19.03.2024 Salı Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

19.03.2024 Salı Saati: 11:30

İLÇE: ENEZ

Mahalle Adı

Sultaniçe-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

5,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

19.03.2024 Salı Saati: 11:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

19.03.2024 Salı Saati: 17:00

20 MART 2024 ÇARŞAMBA EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Üyüklütatar-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

20.03.2024 Çarşamba Saati: 09:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

20.03.2024 Çarşamba Saati: 13:30

21 MART 2024 PERŞEMBE EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez-İstasyon

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

21.03.2024 Perşembe Saati: 09:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

21.03.2024 Perşembe Saati: 13:30

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez-İstasyon

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

21.03.2024 Perşembe Saati: 09:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

21.03.2024 Perşembe Saati: 13:30