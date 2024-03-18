Hatay’da Antakya Arsuz Belen Defne Reyhanlı etkilenecek!

Toroslar EDAŞ Hatay’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Hatay’da:
“Yarın 09.30-17.00 saatleri arasında Antakya ilçesine bağlı Tütün, Yasemin 6, Ziyaret 9, Bahar 5, Evren, Uzay 1, Zümrüt 3, Batı, Mezarlık 4, Fatih 9, Kurtuluş, Evren (Yeni Avsuyu), Batı (Yeni Avsuyu), 117, Mahmut Alpagot, Mehmet Kafadar, 118, 3404, 616, 3355, 3357, 3356, 3353, 3352, 3358, 3362, 3360, 3361, 3365, 3402, 3383, 3381, Şehit Polis Ahmet Benli, 3373, 3368, 3369, 3372, 3370, 3366, Nuri Aydın Konuralp, 3387, 3367, 3359, 3388, 3354, 3363, 3364, 52, Çekmece, 3351, 10, 3289, 3295, 3274, 3288, 3292, 17 bölgelerine,
“Yarın 09.30-17.00 saatleri arasında Antakya ilçesine bağlı Adnan Menderes, 3293, 702, 3279, Şht. Ahmet Sümer, 1.Melek, 67, 6, 19, 27, 75. Yıl, 43, 42, 45, 47, 51, 50, Çekmece (Pınarbaşı), 55, 64, 53, Uğur Mumcu, 41, 22, 63, 57, 354, 419, 48, 351, 109, 49, 54, Bulunamayan 14, 129, 145, 82, 84, 3526, 146, Mehmet Kafadar, Sinem, 86, 3528, 3529, 3527, 3523, 3506 bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Arsuz ilçesine bağlı 121, 129, 128, 133, 115, 106, Uğur Mumcu 9, Konarlı, İnönü, 108, 10102, Tmo, 10103, 109, 118, Fatih 2, Atatürk (Konarlı), 114 bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Belen ilçesine bağlı Çerçikaya 4, Çerçikaya bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Defne ilçesine bağlı 117, Mahmut Alpagot, Mehmet Kafadar, 118, 3404, 616, 3355, 3357, 3356, 3353, 3352, 3358, 3362, 3360, 3361, 3365, 3402, 3383, 3381, Şehit Polis Ahmet Benli, 3373, 3368, 3369, 3372, 3370, 3366, Nuri Aydın Konuralp, 3387, 3367, 3359, 3388, 3354, 3363, 3364, 52, Çekmece, 3351, 10, 3289, 3295, 3274, 3288, 3292, 17, Adnan Menderes, 3293, 702, 3279, Şehit Ahmet Sümer, 1.Melek, 67, 6, 19, 27, 75. Yıl, 43, 42, 45, 47, 51, 50, Çekmece (Pınarbaşı), 55, 64, 53, Uğur Mumcu, 41, 22, 63, 57, 354, 419, 48, 351, 109, 49, 54, Bulunamayan 14 bölgelerine,
Yarın 09.30-17.30 saatleri arasında Reyhanlı ilçesine Gül, İlkbahar, Kırıkhan-Antakya, Batuhan, Alparslan Türkeş, Zübeyde Hanım, Sanayi, Atatürk, Aslan, Gündüz, Şehit Ali Engür, Harun Reşit, Karademir, Korutürk, Mevlana, Battalgazi, Zanzalak, Vali Muammer Paşa, Cevdet Sunay, Saralar, Hıdır Baytar, 1.Murat, Şehit Mehmet Kurşun Geçmez, Berazi, Erler 1., Erler 2., Erler, Kazım Karabekir, Saçar, Gürler, Yavuz, Yalçın, Çınar, 6607., Afrin, Karanfil, Okul 10, Yavuz Sultan Selim, Cumhuriyet, Cami 12, Mehmet Akif Ersoy 10, Fatih Sultan Mehmet, Atatürk 13, Akasya, Yonca bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.