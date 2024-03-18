Diyanet - Sen Malatya Şubesi Başkanı Mehmet Engin ve yönetimini ziyaret eden Başkan Adayı Murat Aslan, “Her caminin bir derneği olmalı ve bu dernek caminin ihtiyaç ve giderlerini karşılamalı” dedi.

“DİN GÖREVLİLERİ ÇOK ÖNEMLİ BİR SORUMLULUĞU ÜSTLENİYOR”

Diyanet - Sen Malatya Şubesi Başkanı Mehmet Engin ve yönetimini ziyaret eden Başkan Adayı Murat Aslan, din görevlilerinin çok önemli bir sorumluluğu üstlendiğini; toplumun inanç, iman ve ahlak noktasında manevi oluşumunda din görevlilerinin ve imamların büyük rolü olduğunu belirterek hizmet ve emeklerinden dolayı sendika başkanı ve üyelerine teşekkür etti. Başkan Adayı Aslan, başta camiler olmak üzere ibadet yerlerinin fiziki hallerinin düzgün olması gerektiğini, yeni yapılacak camilerin içerisinde lojman, taziye yeri ve eğitim alanının olduğu sosyal donatıların olması gerektiğini, bunun için her caminin bir derneği olması gerektiğini ve bu derneğin ibadet yerlerinin bütün ihtiyacını karşılaması gerektiğini söyledi.

Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Murat Aslan, göreve geldikleri takdirde belediye olarak başta camiler olmak üzere tüm ibadet yerlerinin talep edildiği takdirde iç ve dış mekânlarının temizliğini, bakımını ve onarımlarını üstleneceklerini belirtti.

“CADDE VE SOKAKLARA KURULAN TAZİYE ÇADIRLARI YERİNE TAZİYE EVLERİ YAPILMALI”

Diyanet - Sen Malatya Şubesi Başkanı Mehmet Engin ise şehir planlamacısı Murat Aslan'dan göreve geldikleri takdirde sokaklarda kurulan taziye çadırları yerine, içerisinde sosyal donatıların olduğu taziye yeri ve lojmanı olan cami ve Kuran kurslarının acilen yapılmasına öncülük etmelerini talep etti. Mehmet Engin özellikle deprem sonrası yıkılan, hasar gören ve yenisi yapılacak cami ve Kuran kursları gibi ibadet yerlerinde talep ettikleri sosyal donatıların acilen yapılması gerekliliğini vurgulayarak, sendikayı ziyarete gelen Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Murat Aslan ve meclis üyesi adaylarına başarılar diledi.

Kaynak: BÜLTEN