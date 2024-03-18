Türkiye genelinde 2024 yılının şubat ayında ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında rekor satış gerçekleştirildi. 2023 yılının şubat ayına kıyasla satış oranları yüzde 35 artarak 170 bin 457'ye yükseldi. Peki şu an sıfır ve ikinci el otomobil piyasasında son durum ne? Seçimlere kısa bir zaman kala otomobil piyasasındaki son durum hakkında BUSABAH’a konuşan esnaflar önemli açıklamalarda bulundular.

Son iki haftadır ikinci el araç satışında bir artış olduğunu söyleyen Murat Çeliker isimli galerici esnafı,

“Bundan 6 ay önce otomobil piyasasında sıfır otomobil cephesinde çok büyük bir hareketlilik vardı. Sıfır otomobil bulamayan vatandaşlarda ikincil el otomobil alarak bunları sıfır otomobil fiyatının üzerinde bir fiyatla satıyorlardı. Burada fırsatçılar ve bazı galericiler kendi aralarında dolaştırarak bu fiyatları yukarı çıkarıyorlardı. İkinci el piyasasında galericiler otomobil almıyor, alırsa da çok düşük fiyattan alıyor fakat ikinci el piyasasında da otomobiller satılıyor. 2 haftadır bir hareketlilik var herkes seçimden sonra doların yükseleceğini ve buna bağlı olarak da otomobil fiyatlarının artacağını düşünüyorlar. Bu düşünce ile çoğu araç sahibi altınını veya dolarını bozduruyor ya da kredi çekerek bir üst model araba almaya çalışıyor. Seçimden sonra otomobil fiyatlarına yüzde 20 ile 30 oranında bir zam geleceğin i düşünüyoruz”

şeklinde konuştu.

“ÇOK BÜYÜK BİR ETKİSİ OLMAMIŞTI”

İkinci el piyasasında bir hareketlilik olmadığı sürece fiyatların yükseliş göstermeyeceğini kaydeden Hasan Sezer isimli galerici esnafı ise,

“Seçimlerin yaklaşması ile birlikte birçok kişi yatırım amacı ile araç almaya yöneldiler ancak seçimlerin araç piyasasına çok fazla bir etkisi olmuyor. Nitekim geçen yıl gerçekleştirilen seçimlerde bunu gördük. Seçimlerin piyasaya çok büyük bir etkisi olmamıştı ve ikinci el piyasasında otomobil fiyatları düşmüştü. Otomobil fiyatları çok yukarıya çıksa dahi ikinci el piyasasında hareketlilik olmadığı sürece ikinci el otomobil fiyatları yukarıya çıkmayacaktır”

ifadelerini kullandı.

“ÇOK BİR HAREKETLİLİK YOK”

Ramazan ayı nedeni ile satışlarda bir durgunluk yaşandığını belirten Ömer Yılmaz isimli galerici esnafı,

“Ramazan ayı nedeni ile işler sakin, çok bir hareketlilik yok. Otomobil almayı düşünenler Ramazan ayına girmeden aldılar. Şu an bir durgunluk var ama Ramazan ile Kurban bayramı arasında bir hareketlilik olacağını tahmin ediyoruz. Şu an piyasadaki dalgalanmadan dolayı araç almaya çekimser bakanlar da var”

söyleminde bulundu.

“BÜYÜK BİR ARTIŞ OLACAĞINI BEKLEMİYORUM”

Kadir Topel isimli galerici esnafı ise,

“Seçimlerden sonra ikinci el piyasasında çok büyük bir artış olacağını beklemiyorum. Yüzde 5 oranında bir artış olabilir ama bu da otomobil piyasası için çok büyük bir artış anlamına gelmiyor. Şu anda hiç otomobili olmayan ve ihtiyacı olanların otomobil alması mantıklı. Onun haricinde altını veya dolarını bozdurarak aracının modelini yükselmeyi düşünler ilerleyen süreçlerde zarar edebilirler”

dedi.

“YATIRIM ARACI OLMAKTAN ÇIKTI”

Uzun zamandır bir durgunluğun hakim olduğu otomobil piyasasında son günlerde bir hareketliliğin yaşandığını ifade eden Mustafa Kalaycı isimli galerici esnafı,

“Faizlerin yükselmeye başlamasından itibaren otomobil artık yatırım aracı olmaktan çıktı. İkinci el otomobillerde bir hareketlilik başladı. İkinci el piyasası uzun bir zamandır durgundu. Ama durgunluk bitti. Ramazan ayında normalde piyasa çok hareketli olmaz orta seviyede olur. Ama seçim etkisi, fiyatlardaki artış beklentisi bunlar her şeyi değiştiriyor”

diye konuştu.

“DALGALANMALARIN SONA ERMESİNİ BEKLEMELİYİZ”

Bu dönemde otomobil almak için altının bozduranların zarar ettiğini söyleyen Eren Demirci isimli galerici esnafı ise,

“Şu an piyasa çok karışık dengenin sağlanabilmesi için bir durgunluk olması gerekir. Seçim sürecinde altınını bozdurarak araç almaya yönelenler var ama geçen hafta altın en çok kazandıran yatırım aracı oldu. Dolayısıyla bu dönemde araç almak için altının bozdurmak isteyenler zarar ediyor. Şu an kurda bir hareketlilik var, altında da bir hareketlilik var. O yüzden bana göre şu an için araç almak yerine biraz piyasada dengelerin oturmasını ve dalgalanmaların sona ermesini beklemeliyiz”

açıklamasında bulundu.