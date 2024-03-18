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Ölmeztoprak: Bizlere düşen o mirasa sahip çıkmak

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AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde yayınladığı mesajda “Tarihe Çanakkale’nin geçilemeyeceğini ilan eden Çanakkale Savaşı, Türk milletinin bağımsızlığının, inancının, birlik ve beraberlik ruhunun zaferidir. Çanakkale, Gazi Mustafa Kemal’in ifadesiyle ‘bugünümüzü kurtaran, maziye kahramanlığını ve büyüklüğünü iade eden, bu toprakları bize ebedi vatan yapan’ zaferin adıdır” ifadelerini kullandı.

Ölmeztoprak: Bizlere düşen o mirasa sahip çıkmak mask
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AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde yayınladığı mesajda “Tarihe Çanakkale’nin geçilemeyeceğini ilan eden Çanakkale Savaşı, Türk milletinin bağımsızlığının, inancının, birlik ve beraberlik ruhunun zaferidir. Çanakkale, Gazi Mustafa Kemal’in ifadesiyle ‘bugünümüzü kurtaran, maziye kahramanlığını ve büyüklüğünü iade eden, bu toprakları bize ebedi vatan yapan’ zaferin adıdır” ifadelerini kullandı.

Çanakkale’nin aynı zamanda bir miras olduğunu kaydeden Ölmeztoprak, “Bizlere düşen o mirasa sahip çıkmak ve gelecek nesillere emanet etmektir” dedi.

“MİNNETLE YÂD EDİYORUM”

Ölmeztoprak, Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un dizeleriyle şu şekilde devam etti:

“Çanakkale Destanı ‘Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhîd’i,

Bedr’in Arslanları ancak, bu kadar şanlı idi’ diye dizeler yazdıran destanın adıdır.”

Milletvekili Ölmeztoprak, “Bu şanlı zaferin yıl dönümünde canları ve kanları ile vatanımızı müdafaa eden Gazi Mustafa Kemal, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyorum” diyerek mesajını sonlandırdı.

 

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18 Mar 2024 - 11:41 Malatya- Gündem

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