“Hocalarımız bize büyük güç verdi”

Ziyarette konuşan Arguvanlı Türkiye Diyabet Vakfı Başkanı Prof. Dr. Temel Yılmaz, Arguvan Belediye Başkanı ve Bağımsız Belediye Başkan Adayı Mehmet Kızıldaş’ın 10 yıl boyunca yaptığı hizmetlerin, sadece klasik belediyecilik hizmetleri ile sınırlı olmadığını, Arguvan’ın tarihini ve talihini değiştiren bir yönetici olduğunu vurguladı.

“HİZMETLER VE YATIRIMLAR YAPACAĞINA OLAN İNANCIM TAMDIR”

Yılmaz, “Mehmet Kızıldaş, Arguvan'ın tarihini değiştiren adam. Göreve geldiği günden bu yana aralıksız sürekli çalışan, belirli bir sistematik içinde projeler hayata geçiren, Arguvan’ın fiziksel mekân bakımından güzelleştirilmesi, bayındır hale getirilmesi dışında, Arguvan kültürünün dünya ölçeğinde tanıtılması konusunda büyük işler yapan bir kişidir. Bunun da ötesinde bilim insanlarına ciddi derecede önem veren insandır. Arguvan’da, dünyanın takip ettiği bilim kongrelerinin yapılmasına zemin yaratan belediye başkanıdır. Sayın Kızıldaş’ın gelecek beş yıl için Arguvan’a çok daha güzel hizmetler ve yatırımlar yapacağına olan inancım tamdır” dedi.

Prof. Dr. Sezai Yılmaz ve Prof. Dr. Gazi Gülbaş başta olmak üzere seçim sürecinde Mehmet Kızıldaş’ın yanında yer almayı, yanında olmayı kendilerine görev edindiklerini söyleyen Prof. Dr. Temel Yılmaz, Arguvan’da seçim kampanyasının demokratik bir olgunluk atmosferi içinde geçtiğini belirterek, bu durumdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“ARGUVAN’A KAZANDIRDIKLARI DIŞARIDAN İMRENİLEREK İZLENİYOR”

Arguvan'daki bütün güzel gelişmeleri imrenerek izlediklerini, bundan 10 sene önceye kıyasla Arguvan'ın çok büyük bir gelişme kaydettiğini, şehircilikten kültürel ve sanatsal aktivitelerin geliştirilmesine, ilçede işsizliği azaltan ekonomi temelli yatırımlardan Arguvanspor’a kadar, hemen her alanda Mehmet Kızıldaş imzası taşıyan hizmetlerin Arguvan’ı 10 yıl öncesine göre çok daha ileri bir noktaya taşıdığına vurgu yapan Prof. Dr. Temel Yılmaz, şöyle konuştu:

“Mehmet Başkan her şeyden önce benim dostum. Mehmet Kızıldaş Arguvan'ın tarihini değiştiren adamdır. Göreve geldiği günden bu yana aralıksız sürekli çalışan sistematik çalışan bir kişidir. Bunun da ötesinde bilim insanlarına ciddi derecede önem veren insandır. Arguvan gibi küçük bir ilçede 10 üniversiteden gelen hocalarımız ile birlikte, sabahtan akşama kadar sempozyumda bilimsel toplantılar gerçekleştirdik. Sempozyumun düzenlenmesinde ve alt yapısının ayarlanmasında başkanımızın ciddi emekleri var. Biz özellikle bilim insanları olarak bütünsel olarak Arguvanlılık ruhunu hep muhafaza ettik. Arguvanlılar her zaman birbirlerine sahip çıkmışlardır. Türkiye'nin neresinde olursanız olun, Arguvanlıyım diyen herkesi kardeş olarak görüyoruz. Umarım bundan sonraki süreç içerisinde Arguvan bulunduğu noktadan daha ileriye gider.”

“YENİ DÖNEM İÇİN DESTEKLİYORUZ”

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş'ın bugüne kadar, Arguvan için gecesini gündüzüne kattığını, mesai mefhumu olmadan çalıştığını büyük özveriyle ilçesini kalkındırmanın, güzelleştirmenin ve geliştirmenin mücadelesini verdiğini ifade eden Prof. Dr. Temel Yılmaz, “Bizim doktorlar grubu diye aktif bir grubumuz var. Bu grupta 250’den fazla doktorumuz var. Bu, Türkiye'nin de dünyanın da hiçbir yerinde yoktur. Bu grubumuzdaki profesör, doçent ve asistanlarımzla üç üniversite kuracak bilim insanı kaynağımız var. Sizlerin huzurunda Mehmet Başkanımıza, doktorlar grubu olarak teşekkür ediyoruz ve 31 Mart seçimlerinde seçileceğine olan inancımızı da vurgulayarak, başarılar diliyoruz” dedi.

“BU HİZMETLERİN DEVAM ETMESİ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ”

Arguvanlı bilim insanlarının Arguvan Bağımsız Belediye Başkan Adayı Mehmet Kızıldaş’ı seçim ofisine yaptığı destek ziyaretinde konuşan İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gazi Gülbaş da yaptığı konuşmada, “Arguvan Bağımsız Belediye Başkanı Adayımız Mehmet Kızıldaş'ın 10 yıllık süreçte Arguvan için neler yaptığını, nasıl fark yarattığını biliyoruz ve görüyoruz. Bizler bu hizmetlerin devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi

“ARGUVAN İÇİN EN DOĞRU KARARI VERECEĞİNİZE İNANIYORUM”

“Önümüzde bir yerel seçim var, burada karar verecek olan taraf sizlersiniz. Size hizmet edecek, belediye başkanını sizler seçeceksiniz. Karar sizin, ancak Arguvan dışında olarak gördüğümüz, Arguvan dışındaki hemşehrilerimizin de Mehmet başkandan hep övgüyle bahsettiklerini şahit oluyoruz” şeklinde konuşan Prof. Dr. Gazi Gülbaş, “Başkanımızın, hizmetini, duruşunu, konuşmasını ve tavrını Arguvan'da nasıl fark yarattığını il dışındaki Arguvanlılar güçlü şekilde takdir ediyor. Sizler Arguvan'a bir belediye başkanı seçeceksiniz, bu bir savaş değil. Kavga etmeden, kırmadan, dökmeden sağduyulu bir şekilde tamamlamak gerekiyor. Arguvan insanı demokrattır, merttir, yiğittir. Arguvan için en doğru kararı vereceğinize inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“TEK DERDİMİZ VAR ARGUVAN’A HİZMET”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti diler getiren Arguvan Belediye Başkanı ve Arguvan Bağımsız Belediye Başkan Adayı Mehmet Kızıldaş, “Geçen hafta Prof. Dr. Sezai Yılmaz, Prof. Dr. Burak Işık ve Prof. Dr. Bülent Yılmaz hocalarımız bize desteklerini açıklamak üzere seçim ofisimizi ziyaret ettiler. Bugün de saygıdeğer hocamız, dostluğu ile onur duyduğum Prof. Temel Yılmaz, Arguvan’ımızın değerli evladı Prof. Dr. Gazi Gülbaş ziyaretimize geldiler. Arguvanlı bilim insanlarımız sadece bilimsel alanda değil, demokratik alanda da sorumluluk üstlendiler ve Arguvan’ın gelecek beş yılı için bizlere desteklerini açıkladılar. Bundan büyük gurur duyduk. Böyle bir desteğe layık olmanın kıvancını yaşıyoruz. Onları bugüne kadar mahcup etmediğimiz gibi bundan sonra da etmeyeceğiz” dedi.

“TÜM HOCALARIMIZA DESTEKLERİNDEN DOLAYI ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM”

“Hocalarımız sayesinde biz ilçemizde bilim kongreleri yaptık. Arguvan ismi artık sadece türküleriyle değil, yetiştirdiği bilim insanlarıyla da anılmaya bilinmeye başladı” diye konuşan Arguvan Bağımsız Belediye Başkan Adayı Mehmet Kızıldaş, konuşmasında daha sonra şu hususlara vurgu yaptı:

“Kıymetli hocalarımız yaşadığımız bu seçim sürecinde bizlere güç, destek ve omuz veriyorlar. Onların da bizim de derdimiz Arguvan'a yaptığımız bu hizmetlerin, projelerin, çalışmaların ve yatırımların devam etmesidir. Bizler yapmış olduğumuz proje ve çalışmaların üzerine yenilerinin eklenmesini istiyoruz ve bunun için çalışıyoruz. Kıymetli hocalarımızın ve Arguvan’ın saygıdeğer halkının talep ve istekleri doğrultusunda bir dönem daha burada kalıp, ilçemize hizmet etmek istiyoruz. Zaten burada kalmamız için böyle bir taleple gelen hocalarımızın kırabilme gibi bir şansımız olmadığı için onların bu taleplerini kabul ettim. Ancak adaylık süreci bizi farklı bir noktaya getirdi. Yaşamış olduğumuz süreci hepiniz biliyorsunuz, bunları zaman zaman vatandaşlarımızla konuştuk. Bizler bağımsız aday olarak yolumuza devam edip, hep birlikte yeniden kazanacağız ve Arguvan’ımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Başta Prof. Dr. Sezai Yılmaz hocam olmak üzere tüm doktorlarımızın bizlere ve Arguvan'a vermiş oldukları destek çok kıymetli ve önemliydi. Arguvan’ın bu noktaya gelmesinde çok emekleri var. Tüm hocalarımıza desteklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum.”

Kaynak: BÜLTEN