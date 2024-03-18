Şırnak’ta Silopi ve İdil ilçeleri etkilenecek!

Elektrik sağlayıcıları tarafından Şırnak’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Şırnak’ta yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…
DEDAŞ Şırnak’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Şırnak’ta:
“Yarın 11.30-18.00 saatleri arasında Silopi ilçesine bağlı Otludere, aktepe, kapılı, eğrikonak, şht. Harun boy, cumhuriyet(çalışkan), birlikköy, ofis, selçik, kösreli, damlaca, yolağızı, boğaz, yeni, vatan, köprübaşı, çardaklı, cumhuriyet(başverimli), atatürk, fatih, ortaköy, cumhuriyet(merkez), aksu bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında İdil ilçesine bağlı Yukarı, Aşağı, Turgut Özal, Atakent, Yeni(Merkez) bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.