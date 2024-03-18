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Şırnak’ta Silopi ve İdil ilçeleri etkilenecek!

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Şırnak’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Şırnak’ta yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Şırnak’ta Silopi ve İdil ilçeleri etkilenecek! mask
Şırnak’ta Silopi ve İdil ilçeleri etkilenecek!
Şırnak’ta Silopi ve İdil ilçeleri etkilenecek!
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Elektrik sağlayıcıları tarafından Şırnak’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Şırnak’ta yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Şırnak’ta Silopi ve İdil ilçeleri etkilenecek!

DEDAŞ Şırnak’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Şırnak’ta:

Şırnak’ta Silopi ve İdil ilçeleri etkilenecek!

“Yarın 11.30-18.00 saatleri arasında Silopi ilçesine bağlı Otludere, aktepe, kapılı, eğrikonak, şht. Harun boy, cumhuriyet(çalışkan), birlikköy, ofis, selçik, kösreli, damlaca, yolağızı, boğaz, yeni, vatan, köprübaşı, çardaklı, cumhuriyet(başverimli), atatürk, fatih, ortaköy, cumhuriyet(merkez), aksu bölgelerine,

Şırnak’ta Silopi ve İdil ilçeleri etkilenecek!

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında İdil ilçesine bağlı Yukarı, Aşağı, Turgut Özal, Atakent, Yeni(Merkez) bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Şırnak’ta Silopi ve İdil ilçeleri etkilenecek!

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18 Mar 2024 - 11:36 - Gündem

Mahreç  Besime Güner

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