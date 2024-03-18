18 Mar 2024 - 11:32- Gündem G:

Mardin’de Dargeçit Derik Kızıltepe Mazidağı Midyat ve Ömerli etkilenecek!

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Mardin'de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Mardin'de yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Mardin’de Dargeçit Derik Kızıltepe Mazidağı Midyat ve Ömerli etkilenecek! mask
Mardin’de Dargeçit Derik Kızıltepe Mazidağı Midyat ve Ömerli etkilenecek!
Mardin’de Dargeçit Derik Kızıltepe Mazidağı Midyat ve Ömerli etkilenecek!
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DEDAŞ Mardin’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Mardin’de:

Mardin’de Dargeçit Derik Kızıltepe Mazidağı Midyat ve Ömerli etkilenecek!

 “Yarın 09.00-17.30 saatleri arasında Artuklu ilçesine bağlı Ensar, Kotek, Cevizpınarı, Kabala, İstasyon bölgelerine,

Yarın 08.00-17.00 saatleri arasında Dargeçit ilçesine bağlı Sümer, Korucu, Suçatı, Alayunt, Kumdere, Bahçebaşı, Gürışık, Tavşanlı, Çatalan, Altıyol, Çatalçam, Batur, Yılmaz, Kuşluca, Gürgen, Altınoluk, Akyol, Çelikköy, Çavuşlu, Cevizli bölgelerine,

Mardin’de Dargeçit Derik Kızıltepe Mazidağı Midyat ve Ömerli etkilenecek!

Yarın 08.00-17.00 saatleri arasında Derik ilçesine bağlı Ortaca, Karataş, Alanlı, Kuyulu, Atlı, Denktaş, Köseveli, Kovalı, Kocatepe, İncesu, Beşbudak, Kutluca, Başaran, Konak, Yazıcık, Beşbudak, Arıklı, Yumrutaş, Kaşıklı, Odaköy, Tosunlu, Böğrek, Söğütözü, Kuşçu, Ballı, Kuyulu, Dumluca, Çukursu, Koçyiğit, Atlı, Denktaş, Ahmetli, Köseveli, Kovalı, Konak, Balova, Düztaş, Hisaraltı, Demirli, Çataltepe bölgelerine,
Mardin’de Dargeçit Derik Kızıltepe Mazidağı Midyat ve Ömerli etkilenecek!

Yarın 08.00-17.00 saatleri arasında Derik ilçesine bağlı Soğukkuyu, Aydınlar, Ortaca, Hayırlı, Kocatepe, Çağıl, Kuruçay, Şahverdi, Dikmen, Derinsu, Üçtepe, Subaşı, Beşbudak, Pirinçli, Alibey, Yamaç, Küplüce, Arıklı, Göllü, Gölbaşı, Küçükayrık, Tuzluca, Yayıklı, Akkoç, Sürekli, Güngören, Yumurcak, Tepebağ, Bahçelievler, Ilıca, Kuşçu bölgelerine,

Mardin’de Dargeçit Derik Kızıltepe Mazidağı Midyat ve Ömerli etkilenecek!

Yarın 08.00-17.00 saatleri arasında Kızıltepe ilçesine bağlı Yenikent, Yukarıazıklı, Yamaç, Küplüce, Arıklı, Göllü bölgelerine,

Yarın 10.00-17.00 saatleri arasında Mazidağı ilçesine bağlı Gürgöze bölgesine,

Mardin’de Dargeçit Derik Kızıltepe Mazidağı Midyat ve Ömerli etkilenecek!

Yarın 08.30-16.30 saatleri arasında Midyat ilçesine bağlı Tanyeri, Beğendi, Barıştepe, Bethkustan, Yuvalı, Adaklı, Narlı, Bardakçı, İkizdere, Tulgalı, Bağlarbaşı, Dolunay, Gülveren, Altıntaş, Ortaca, İzbırak, Anıtlı, Hanlar, Yeşilöz, Başyurt, Danışman, Doğanyazı, Mercimekli, Gelinkaya bölgelerine,

Mardin’de Dargeçit Derik Kızıltepe Mazidağı Midyat ve Ömerli etkilenecek!

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Ömerli ilçesine bağlı Göllü, Çimenlik, Beşikkaya, Çalışan, Kayabalı, İkitepe, Ünsallı, Ovabaşı, Çatalyurt, Koyunlu, Dereyanı, Çınaraltı bölgelerine,

Mardin’de Dargeçit Derik Kızıltepe Mazidağı Midyat ve Ömerli etkilenecek!

Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Savur ilçesine bağlı Pınardere, Köprülü bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Mardin’de Dargeçit Derik Kızıltepe Mazidağı Midyat ve Ömerli etkilenecek!
 
 
 

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18 Mar 2024 - 11:32 Mardin- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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