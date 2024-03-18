Mardin’de Dargeçit Derik Kızıltepe Mazidağı Midyat ve Ömerli etkilenecek!

DEDAŞ Mardin’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Mardin’de:
“Yarın 09.00-17.30 saatleri arasında Artuklu ilçesine bağlı Ensar, Kotek, Cevizpınarı, Kabala, İstasyon bölgelerine,
Yarın 08.00-17.00 saatleri arasında Dargeçit ilçesine bağlı Sümer, Korucu, Suçatı, Alayunt, Kumdere, Bahçebaşı, Gürışık, Tavşanlı, Çatalan, Altıyol, Çatalçam, Batur, Yılmaz, Kuşluca, Gürgen, Altınoluk, Akyol, Çelikköy, Çavuşlu, Cevizli bölgelerine,
Yarın 08.00-17.00 saatleri arasında Derik ilçesine bağlı Ortaca, Karataş, Alanlı, Kuyulu, Atlı, Denktaş, Köseveli, Kovalı, Kocatepe, İncesu, Beşbudak, Kutluca, Başaran, Konak, Yazıcık, Beşbudak, Arıklı, Yumrutaş, Kaşıklı, Odaköy, Tosunlu, Böğrek, Söğütözü, Kuşçu, Ballı, Kuyulu, Dumluca, Çukursu, Koçyiğit, Atlı, Denktaş, Ahmetli, Köseveli, Kovalı, Konak, Balova, Düztaş, Hisaraltı, Demirli, Çataltepe bölgelerine,
Yarın 08.00-17.00 saatleri arasında Derik ilçesine bağlı Soğukkuyu, Aydınlar, Ortaca, Hayırlı, Kocatepe, Çağıl, Kuruçay, Şahverdi, Dikmen, Derinsu, Üçtepe, Subaşı, Beşbudak, Pirinçli, Alibey, Yamaç, Küplüce, Arıklı, Göllü, Gölbaşı, Küçükayrık, Tuzluca, Yayıklı, Akkoç, Sürekli, Güngören, Yumurcak, Tepebağ, Bahçelievler, Ilıca, Kuşçu bölgelerine,
Yarın 08.00-17.00 saatleri arasında Kızıltepe ilçesine bağlı Yenikent, Yukarıazıklı, Yamaç, Küplüce, Arıklı, Göllü bölgelerine,
Yarın 10.00-17.00 saatleri arasında Mazidağı ilçesine bağlı Gürgöze bölgesine,
Yarın 08.30-16.30 saatleri arasında Midyat ilçesine bağlı Tanyeri, Beğendi, Barıştepe, Bethkustan, Yuvalı, Adaklı, Narlı, Bardakçı, İkizdere, Tulgalı, Bağlarbaşı, Dolunay, Gülveren, Altıntaş, Ortaca, İzbırak, Anıtlı, Hanlar, Yeşilöz, Başyurt, Danışman, Doğanyazı, Mercimekli, Gelinkaya bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Ömerli ilçesine bağlı Göllü, Çimenlik, Beşikkaya, Çalışan, Kayabalı, İkitepe, Ünsallı, Ovabaşı, Çatalyurt, Koyunlu, Dereyanı, Çınaraltı bölgelerine,
Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Savur ilçesine bağlı Pınardere, Köprülü bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.