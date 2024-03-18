Çınar’dan Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar yayımladığı mesajında Çanakkale Zaferi’nin, bağımsızlık, hürriyet ve vatan sevgisi uğruna savaşmaktan çekinmeyen Türk Milletinin sarsılmaz birlik ve beraberliğinin en güçlü nişanesi olduğunu belirtti.

“MİLLİ MÜCADELENİN DESTANIDIR”

18 Mart 1915 tarihinde ‘Çanakkale Geçilmez’ diye yazılan bu destanla vatan toprağı içinde kardeşliğin ve ulus olma bilincinin de tohumlarının atıldığını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Tarihte eşine az rastlanan en büyük kahramanlık destanlarından biri olan ve savaş tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi’nin 109’uncu yıl dönümünü kutlamanın sevincini ve onurunu yaşıyoruz. Çanakkale Zaferi, Türk Milletinin sarsılmaz birlik ve beraberliğinin en güçlü nişanesi; tarihten silinmek istenen bir milletin, bütün imkânsızlıklara rağmen vatanını korumak için verdiği milli mücadelenin destanıdır” şeklinde konuştu.

“EMANETLERİNE ONURLA SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün bizlere düşen görev; atalarımızın bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyetini sonsuza kadar yaşatarak, birlik ve beraberliğimizi korumak, milli değerlerimize sahip çıkarak, bizden sonraki nesillere emanet etmektir. Mukaddes vatanımızın korunması için canını veren şehitlerimizi ve gazilerimizi hiçbir zaman unutmayacak; emanetlerine onurla sahip çıkacağız.

Bu düşüncelerle, Çanakkale Zaferi’nin 109’uncu yıl dönümünü kutluyor, başta ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu toprakların bize yurt olmasını ve yurt olarak kalmasını sağlayan tüm aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyorum."

Kaynak: BÜLTEN