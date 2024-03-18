Batman ve Tunceli için uyarı yapıldı

Elektrik sağlayıcıları tarafından Batman’da ve Tunceli’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Batman’da ve Tunceli’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…
DEDAŞ Batman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Batman’da:
“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Sason ilçesine bağlı Meşeli, Kayadibi(Örenağıl), Taşlıca, Örenağıl, Yedigöz, Altındere, Yuvalar, Keçeli, Kurt, Pıjunik, Dereiçi, Umurlu, Merge bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Kozluk ilçesine bağlı Yamaçlı, Pınarbaşı, Karşıyaka bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Gercüş ilçesine bağlı Kışlak, Bağözü, Koyunlu, Eymir, Tepecik, Derei, Gökçe, Doruk, Yayladüzü, Arık bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Beşiri ilçesine bağlı Mezelkan, Alıçlı, İnpınar, Kuşçukuru, Doğankavak, Bilek, Nurettin, Yeni, Atbağı, Üçkuyular, Yarımtaş, Deveboynu, Yazıhan, Yakacık, Çığırlı, Onbaşı, Yavuz, Gedikli, Değirmenüstü, Milli Egemenlik, Bağdu, Yalınkavak, Tepecik, Samanlı, Yontukyazı, Kışlacık, Yenipınar, Ayrancı, Danalı, Oğuz, Kesiktaş, Dağyolu, Kumgeçit, Alaca, Yumrukaya, Kale, Çay Kenarı bölgelerine,
Yarın 09.30-17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Çay, 19 Mayıs, Beşevler, Cudi bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
FEDAŞ Tunceli’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Tunceli’de:
“Yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Nazımiye ilçesine bağlı Yayıkağıl Köyü, Merkez Mahallesi, Güneycik Köyü, Ayranlı Köyü, Akpınar Köyü Kuzuluk Mezra, Sarıyayla Köyü, Beytaşı Köyü, Turnayolu Köyü, Doğantaş Köyü, Ramazan Köyü, Dereova Köyü, Güzelpınar Köyü, Ballıca Köyü, Çalıkağıl Köyü Dikilitaş Mezra bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.