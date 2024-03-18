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Batman ve Tunceli için uyarı yapıldı

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Batman’da ve Tunceli’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Batman’da ve Tunceli’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Batman ve Tunceli için uyarı yapıldı mask
Batman ve Tunceli için uyarı yapıldı
Batman ve Tunceli için uyarı yapıldı
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Elektrik sağlayıcıları tarafından Batman’da ve Tunceli’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Batman’da ve Tunceli’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Batman ve Tunceli için uyarı yapıldı

DEDAŞ Batman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Batman’da:

“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Sason ilçesine bağlı Meşeli, Kayadibi(Örenağıl), Taşlıca, Örenağıl, Yedigöz, Altındere, Yuvalar, Keçeli, Kurt, Pıjunik, Dereiçi, Umurlu, Merge bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Kozluk ilçesine bağlı Yamaçlı, Pınarbaşı, Karşıyaka bölgelerine,

Batman ve Tunceli için uyarı yapıldı

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Gercüş ilçesine bağlı Kışlak, Bağözü, Koyunlu, Eymir, Tepecik, Derei, Gökçe, Doruk, Yayladüzü, Arık bölgelerine,

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Beşiri ilçesine bağlı Mezelkan, Alıçlı, İnpınar, Kuşçukuru, Doğankavak, Bilek, Nurettin, Yeni, Atbağı, Üçkuyular, Yarımtaş, Deveboynu, Yazıhan, Yakacık, Çığırlı, Onbaşı, Yavuz, Gedikli, Değirmenüstü, Milli Egemenlik, Bağdu, Yalınkavak, Tepecik, Samanlı, Yontukyazı, Kışlacık, Yenipınar, Ayrancı, Danalı, Oğuz, Kesiktaş, Dağyolu, Kumgeçit, Alaca, Yumrukaya, Kale, Çay Kenarı bölgelerine,

Batman ve Tunceli için uyarı yapıldı

Yarın 09.30-17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Çay, 19 Mayıs, Beşevler, Cudi bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

FEDAŞ Tunceli’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Tunceli’de:

Batman ve Tunceli için uyarı yapıldı

“Yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Nazımiye ilçesine bağlı Yayıkağıl Köyü, Merkez Mahallesi, Güneycik Köyü, Ayranlı Köyü, Akpınar Köyü Kuzuluk Mezra, Sarıyayla Köyü, Beytaşı Köyü, Turnayolu Köyü, Doğantaş Köyü, Ramazan Köyü, Dereova Köyü, Güzelpınar Köyü, Ballıca Köyü, Çalıkağıl Köyü Dikilitaş Mezra bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Batman ve Tunceli için uyarı yapıldı

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18 Mar 2024 - 11:28 - Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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