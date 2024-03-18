Elazığ ve Bingöl’de saatler süreceği bildirildi

FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Elazığ’da:
“Yarın 09.30-16.00 saatleri arasında Kovancılar ilçesine bağlı Taşçanak Köyü, Sürekli Köyü, Bilalköy Köyü, Gökçedal Köyü, Kuşağacı Köyü, Yenidam Köyü, Değirmentaşı Köyü, Değirmentaşı Köyü Yünlüce Mezra, Gözecik Köyü Emirhan Mezra, Bağgülü Köyü bölgelerine,
Yarın 10.00-12.00 saatleri arasında Keban ilçesine bağlı Gökbelen Köyü Karaçor Mezrası Mezra, Akgömlek Köyü Karaçor Mezrası Mezra, Koyunuşağı Köyü, Akçatepe Köyü, Akuşağı Köyü Öteşaluşağı Mezra, Akuşağı Köyü Merkez Mezra, Akuşağı Köyü Konuklu Mezra, Akuşağı Köyü Diyerbeyler Mezra, Topkıran Köyü Konak Mezrası Mezra, Topkıran Köyü, Akuşağı Köyü Yukarıgeçit Mezra, Akuşağı Köyü Dervişler Mezra, Topkıran Köyü Karabey Mezrası Mezra, Akuşağı Köyü Aşağıgeçit Mezra, Kumlutarla Köyü Merkez Mevkii, Hüyükköy Köyü, Akçatepe Köyü Acısu Mezra, Gökbelen Köyü Soğuk Su Mezrası Mezra, Akuşağı Köyü Göleler Mezra bölgelerine,
Yarın 10.00-12.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Pirinççi Köyü Pirinçci, Koruköy Köyü Ortahan Mezra, Dallıca Köyü Konak Mezra, Konak Mahallesi, Fatmalı Köyü Fatmalı, Fatmalı Köyü Beşevler Mezra, Muratcık Köyü Merkez Mevkii, Aslankaşı Köyü Arkulu Mezra, Baraj Mahallesi, Meşeli Köyü Han, Yenikonak Köyü Yenikonak bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Bingöl’de:
“Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Dedebağı Köyü Merkez Mevkii, Yumaklı Köyü İkizgöl Mezra, Yumaklı Köyü Merkez-Y.yumaklı Mevkii, Doğanlı Köyü Merkez Mevkii, Suvaran Köyü Aşağı Mevkii, Dedebağı Köyü Esenler Mezra, Dedebağı Köyü Merkez Mevkii, Yumaklı Köyü İkizgöl Mezra, Yumaklı Köyü Merkez-Y.yumaklı Mevkii, Doğanlı Köyü Merkez Mevkii, Suvaran Köyü Aşağı Mevkii, Dedebağı Köyü Esenler Mezra bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Karlıova ilçesine bağlı Kızılçubuk Köyü, Ortaköy Köyü, Kazanlı Köyü bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.