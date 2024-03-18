18 Mart 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 18 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 18 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
18 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
“Kübra Bakan Eczanesi
Çevre Yolu üzeri MATİM karşısı, Barbaros İlköğretim yanı, Akpınar Mahallesi, No:123/A
24 saat açık
Zeynep Eczanesi
Tandoğan Mahallesi, Aşağı Çöşnük Yeşilçam Caddesi, No:23/1B, Malatya Konakları altı
24 saat açık
Önen Eczanesi
Konteyner Ticaret İş Merkezi, Malatya Park AVM yanı, Büyükşehir Belediyesi Miting Alanı (Sümer Cami çaprazı) A3/4
24 saat açık
Çare Eczanesi
Gedik Mahallesi, Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi karşısı
24 saat açık
Menengiç Eczanesi
Meydanbaşı Mahallesi, Osman Ateş Caddesi, No:85, Menengiç Eczanesi
24 saat açık”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.